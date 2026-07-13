Francia y España guardarán un minuto de silencio por víctimas del atentado de Niza

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La FIFA autorizó que antes de la semifinal del Mundial entre Francia y España se guarde un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado de Niza, ocurrido el 14 de julio de 2016.

El anuncio lo hizo este lunes el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a través de la red social X. "Gracias al presidente de la FIFA por haber respondido a la petición de Francia y a todos los franceses movilizados. No los olvidaremos nunca", escribió el mandatario.

La decisión también fue confirmada por el alcalde de Niza, Eric Ciotti, quien explicó que el presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF), Philippe Diallo, le informó que la FIFA aceptó la solicitud presentada por el organismo francés.

El martes habrá un minuto de silencio antes de la semifinal del Mundial de fútbol entre Francia y España, en homenaje a las víctimas del ataque de Niza del 14 de julio de 2016, anuncia el presidente francés, Emmanuel Macron, en la red social X #AFP #AFPdeportes pic.twitter.com/cEZmGmpIgW — Agence France-Presse (@AFPespanol) July 13, 2026

Ciotti había solicitado el pasado viernes que se realizara el homenaje antes del inicio del encuentro, una propuesta que posteriormente fue trasladada de forma oficial al máximo organismo del futbol mundial.

Lo que pasó

El homenaje recordará a las 86 personas que murieron y a más de 400 que resultaron heridas cuando Mohamed Lahouaiej-Bouhlel embistió con un camión a la multitud que celebraba la Fiesta Nacional de Francia en el Paseo de los Ingleses, en Niza, el 14 de julio de hace diez años.

Ambos cuadros rendirán tributo a las 86 personas fallecidas en el atentado de 2016. (Foto: redes sociales)

Antes del partido, Macron encabezará una ceremonia conmemorativa en Niza y posteriormente acudirá al Paseo de los Ingleses para presenciar un espectáculo de drones organizado en memoria de las víctimas.

*Con información de AFP