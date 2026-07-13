¿VAR-gentina?: Teorías conspirativas antes de semifinales

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La brillantez de Lionel Messi ha ayudado a llevar a Argentina a las semifinales del Mundial 2026, donde jugará un partido de alto voltaje contra Inglaterra este miércoles en Atlanta.

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Pero el camino de los campeones del mundo hasta semifinales se ha visto envuelto por teorías conspirativas en las redes sociales e internet que sostienen —sin pruebas— que han sido beneficiados.

La Albiceleste reporta 64 recepciones a la espalda de la defensa, 691 recepciones entre líneas (media y defensa) y 1,315 recepciones bajo presión. (Foto: AFP)

Las redes sociales están inundadas de videos generados por IA y memes que amplifican esta narrativa, ya sea con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Messi compartiendo un tierno abrazo en la cubierta del Titanic al estilo de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, o simplemente con el rostro de Infantino superpuesto en el centro del Sol de Mayo de la bandera argentina.

Desde polémicas decisiones arbitrales hasta afirmaciones de haberse beneficiado de un sorteo benévolo hasta la final, la AFP desglosa los principales incidentes que han dado pie a las teorías conspirativas.

Messi se libra de la roja

En la victoria de Argentina sobre Argelia en la fase de grupos, cuando la Albiceleste ganaba 1-0, Messi clavó los tacos en la pantorrilla derecha y el tendón de Aquiles del capitán argelino, Aissa Mandi, en el minuto 30.

El árbitro polaco Szymon Marciniak señaló falta a favor de Argelia, pero Messi no recibió ninguna otra sanción y terminaría firmando un triplete ante los norafricanos.

¡ROJA PERDONADA A MESSI!



Pero es que el árbitro ni le ha sacado AMARILLA entrando con los tacos ahí



Increíble lo del Argentina - Argelia pic.twitter.com/kaSMGyftxo — Madrid Sports (@MadridSports_) June 17, 2026

Varios comentaristas insistieron en que Messi había sido culpable de juego brusco grave y que, según la letra del reglamento, debía haber visto la tarjeta roja, lo que habría conllevado una suspensión.

"En mi opinión, debió ser tarjeta roja", afirmó el analista de ESPN y exdefensa del Manchester City Nedum Onuoha. "Messi sabía que había hecho algo que podía meterlo en problemas. Personalmente, creo que es roja".

El exárbitro de la liga alemana Patrick Ittrich coincidió: "Para mí, eso es tarjeta roja. Tenemos varios ejemplos de la Bundesliga en los que eso se castigó con roja. Según la letra de la ley, es roja. Si lo hubiera visto así en el campo, habría mostrado la roja".

La federación de futbol de Argelia presentó posteriormente una queja oficial ante la FIFA por una "injusticia arbitral" en ese partido.

Egipto clama robo

Argentina protagonizó una de las remontadas más grandes de la historia para mantenerse con vida en el Mundial en los octavos de final ante Egipto, al levantar un 2-0 en contra hasta el minuto 79 para ganar 3-2 y avanzar a cuartos de final.

Argentina completó 558 de los 618 pases frente a Egipto, que sumó 316 de los 382 del total. (Foto: AFP)

Pero los jugadores y el cuerpo técnico egipcios se indignaron por varias decisiones del árbitro francés François Letexier que, según ellos, favorecieron a Argentina en momentos clave.

El tema más discutido tras el partido fue un gol de Egipto en la segunda parte que fue anulado tras la intervención del VAR, que había detectado una falta sobre Lisandro Martínez al costado del área egipcia, donde se inició el contragolpe que culminó con Mostafa Zico batiendo al portero albiceleste, Dibu Martínez.

Varios analistas cuestionaron si el VAR había sobrepasado su ámbito de actuación.

"I don't think that Egypt have a case at all... Honestly, I'm tired of the conspiracy theories."@AleMorenoESPN and the ESPN FC crew discuss the controversies from the Argentina vs Egypt match. pic.twitter.com/Um95aZuU0l — ESPN Podcasts (@espnpodcasts) July 8, 2026

"El VAR estaba buscando algo con demasiada minuciosidad y buscando algo que hubiera ocurrido en el partido para intentar anular el gol de Egipto", dijo el exárbitro inglés Mark Clattenburg.

El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, también afirmó que a los Faraones se les debió conceder un penalti en la jugada previa al gol de la victoria de Argentina, marcado por Enzo Fernández en el descuento.

"Parece que ha habido presión por parte del lado argentino sobre el árbitro que ha provocado este desenlace", afirmó Hassan.

"¿Quizá querían mantener a los campeones del mundo en el torneo?", dijo a BeIn Sports. "¿Quizá querían que Messi siguiera en la lucha? En el futbol, a veces hay factores externos que van más allá de los aspectos técnicos".

Mohammed Salah on the loss vs Argentina today:



️: “It’s difficult to accept a result like this because I honestly don’t think football was the deciding factor tonight.



We gave everything we had, but when the officiating consistently go against you, it becomes impossible to… pic.twitter.com/TlamCzxSoI — . (@absolutkylian) July 7, 2026

El responsable de los árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, rechazó las acusaciones egipcias por "infundadas".

Una decisión clave del VAR

Otra decisión del VAR fue clave en la victoria 3-1 de Argentina sobre Suiza en la prórroga en cuartos de final, en Kansas.

En el minuto 70, el árbitro João Pinheiro mostró tarjeta amarilla al argentino Leandro Paredes por una falta sobre Breel Embolo, poco después de que Suiza empatara 1-1 y mientras dominaba a los cansados campeones del mundo.

Argentina completó 629 pases de los 716 que sumó en total. Suiza, por su lado, completó 404 de los 476 acumulados. (Foto: AFP)

Sin embargo, una intervención del VAR utilizando la nueva regla de identidad equivocada de la FIFA determinó que Embolo había realizado un acto de simulación y la decisión fue revocada.

Pero como Embolo ya había recibido una amarilla, vio la segunda amonestación y fue expulsado, dejando a Suiza con 10 hombres y frenando su impulso.

Argentina acabaría asegurando la victoria en el alargue.

"Fuimos castigados por una norma que, en mi opinión, es completamente inaceptable", declaró después el seleccionador suizo, Murat Yakin.

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Muchos comentaristas, no obstante, señalan que Embolo fue justamente sancionado por una zambullida evidente.

"Si quieren argumentar que la FIFA está amañando el Mundial a favor de Lionel Messi y Argentina, y algunos de ustedes están empeñados en hacerlo, van a tener que hacerlo mejor que esto", escribió la columnista de USA Today Nancy Armour.

¿Un sorteo benévolo?

Los críticos del camino de Argentina hasta las semifinales citan la clasificación de sus rivales como prueba del favoritismo de la FIFA.

Hasta ahora, antes de su enfrentamiento del miércoles con Inglaterra, Argentina no ha tenido que jugar contra ningún equipo situado por encima del puesto 19 del ranking de la FIFA.

Argentina suma 2 porterías a cero y ha recibido 6 goles. Registra además 76 acciones del portero dentro del área y 64 fuera de ella. (Foto: AFP)

Tras liderar un grupo que incluía a Argelia, Jordania y Austria, sus rivales en la fase eliminatoria fueron Cabo Verde, Egipto y Suiza. Esto se debe en gran medida a la decisión de la FIFA de ubicar como cabezas de serie a las cuatro mejores selecciones del mundo de forma que no pudieran cruzarse entre sí hasta las semifinales.

Inglaterra no se ha enfrentado aún a ningún equipo del top 10, mientras que Francia sí tuvo que jugar contra Marruecos, séptima del ranking, en cuartos de final.

Argentina ha recibido 73 faltas y ha cometido 68. Suma 6 cartulinas amarillas y 18 fueras de juego. (Foto: AFP)

España ha tenido el camino más duro hasta las semifinales, teniendo que eliminar a Portugal (quinta del ranking) y a Bélgica (novena) en su recorrido hacia la penúltima ronda.

*Con información de AFP.