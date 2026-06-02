Francia, favorita de su grupo con perdón de Haaland y Mané

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Tres de las grandes figuras del Mundial 2026: Kylian Mbappé, Sadio Mané y Erling Haaland, se citan ya en la primera fase, en un explosivo Grupo I en el que Francia es la gran favorita.

Completa la llave Irak, que puede convertirse en juez del grupo si da la sorpresa y logra quitar algún punto a sus tres rivales.

FRANCIA

• Participaciones: 16

• Mejor resultado: campeón (1998 y 2018)

• Clasificación FIFA: 1

• Entrenador: Didier Deschamps

Deschamps forma parte de un trío, junto al brasileño Mario Zagallo y al alemán Franz Beckenbauer, que logró el título mundial como futbolistas y seleccionadores.

Didier Deschamps es una de las figuras más emblemáticas en la historia de la selección francesa.

United 2026 será su despedida como seleccionador galo, puesto que dejará tras 14 años de éxitos. En la siguiente cita del futbol podría convertirse en el primer técnico en dirigir tres finales.

• Estrella: Kylian Mbappé

A los 27 años, el delantero del Real Madrid quiere seguir ampliando su leyenda mundialista. En dos ediciones disputadas, ganó el título en Rusia 2018 (torneo que le lanzó al estrellato) y fue finalista en Catar 2022, donde "les Bleus" perdieron en los penales frente a Argentina pese a un triplete de Mbappé.

Kylian Mbappé tiene el récord de más goles anotados en la historia de las finales mundialistas con 4 en total.

SENEGAL

• Participaciones: 3

• Mejor resultado: cuartos de final (2002)

• Clasificación FIFA: 14

• Entrenador: Pape Thiaw

Protagonista de la histórica participación senegalesa en 2002, Thiaw relevó a otro compañero de generación: Aliou Cissé, en 2024. Tras un largo invicto de 26 partidos, Senegal fue despojado del título de la Copa de África en marzo, otorgado a Marruecos tras el escándalo en la final, y viene de perder un amistoso 3-2 ante Estados Unidos.

Senegal destaca por ser el único país africano con más victorias que derrotas en el torneo.

Los Leones de la Teranga cuentan seguramente con el mejor equipo de su historia, con jugadores experimentados como Sadio Mané, Mendy, Koulibaly, Pape e Idrissa Gueye y Nicolas Jackson, así como con jóvenes promesas como Ibrahim Mbaye, del PSG.

• Estrella: Sadio Mané

Pese a haber dejado el futbol europeo por la liga saudita, Mané sigue siendo el referente y líder de su selección, como demostró en la final de la Copa de África cuando hizo regresar a sus compañeros de los vestuarios, luego de que éstos se retiraran como protesta por un polémico penal pitado a favor de Marruecos.

Mané disputó en Rusia 2018 su primer y único Mundial hasta la fecha, siendo titular en los tres partidos de la fase de grupos.

Con el Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, acaba de conquistar el campeonato saudita.

NORUEGA

• Participaciones: 3

• Mejor resultado: octavos (1938 y 1998)

• Clasificación FIFA: 31

• Entrenador: Stale Solbakken

Al frente de la selección desde 2020, participó como jugador en el último Mundial jugado por Noruega, el de Francia 1998, y ahora ha conducido a su país a su regreso al torneo casi cuatro décadas después.

Noruega tiene un récord histórico contra Brasil. Se han enfrentado cuatro veces: dos victorias para los noruegos y dos empates.

Noruega se clasificó brillantemente para la cita norteamericana al dejar en el camino a Italia, y Solbakken cuenta con la mejor generación de su historia.

• Estrella: Erling Haaland

El goleador noruego presenta números impresionantes. A los 25 años, lleva anotados 352 goles desde que debutó como profesional siendo un adolescente.

Erling Haaland no ha jugado ninguna Copa del Mundo con la selección absoluta previo al Mundial 2026.

El 9 del Manchester City es una de las grandes estrellas del Mundial y, con ayuda de Oodegard, Sorloth y la base del Bodo/Glimt, que ha maravillado en sus últimas campañas europeas, Noruega puede aspirar alto.

IRAK

• Participaciones: 1

• Mejor resultado: fase de grupos

• Clasificación FIFA: 57

• Entrenador: Graham Arnold

Tras dirigir a su país en Catar 2022, donde Australia fue eliminado en octavos de final por Argentina, Arnold se hizo cargo de Irak cuando tenía muy complicada la clasificación, pero acabó llevándola a su segundo Mundial, 40 años después de disputar el de México 1986.

Irak registro su primera participación en el Mundial de México 1986, en medio de la guerra Irán-Irak.

Con los rivales que le ha tocado en la llave, es complicado que la selección asiática logre su primera victoria mundialista.

• Estrella: Aymen Hussein

Fue el héroe en la repesca al marcar el definitivo 2-1 en la victoria en la final contra Bolivia, pero Hussein, de 30 años, representa también todo el sufrimiento del pueblo iraquí en las últimas décadas.

Aymen Hussein marcó el gol decisivo en el repechaje contra Bolivia que clasificó a los Leones a la Copa del Mundo tras 40 años de ausencia.

Originario de Kirkuk, esta provincia estuvo durante más de una década bajo el dominio del Estado Islámico, y al menos el padre y un hermano del futbolista fueron asesinados por el grupo yihadista.

Con 10 años como integrante de los Leones de Mesopotamia, Hussein suma 33 goles en 93 partidos como internacional.