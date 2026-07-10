Francia, la fuerza tranquila antes del duelo estelar contra España

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Brillante en ataque e implacable en defensa, Francia desprende una serenidad a toda prueba y y puede creer firmemente en sus opciones de título antes del enorme choque contra España en las semifinales del Mundial 2026, el martes en Dallas.

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El tenso y trabado partido de octavos de final contra Paraguay (1-0) no fue, aparentemente, más que un paréntesis pronto cerrado y olvidado para el equipo de Didier Deschamps.

Los Bleus recuperaron rápidamente el jueves ese juego ofensivo que suscita admiración desde hace tres semanas para asfixiar a unos marroquíes resignados (2-0) y abrirse las puertas de las semifinales por tercera vez consecutiva.

La joie des Bleus dans le vestiaire après la victoire 2-0 face au Maroc ! pic.twitter.com/SRJvJDoBJB — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 10, 2026

Más allá de la actuación, que da cuenta de una continuidad excepcional en la cumbre del futbol internacional, está esa solidez implacable que emana del combinado galo, en el que cuesta encontrar la más mínima fisura.

En esas condiciones, el duelo del martes contra la España de Lamine Yamal, vigente campeona de Europa, se anuncia titánico, dos años después de la derrota por 2-1 sufrida en la Eurocopa 2024 en el mismo escenario.

El ambicioso Marruecos lo pagó muy caro en cuartos de final pese a su voluntad de saltar al césped con "el cuchillo entre los dientes", según la expresión utilizada antes del encuentro por su seleccionador Mohamed Ouahbi.

Ataque insaciable

Los delanteros se mantienen en los altos estándares del inicio del torneo, con un Kylian Mbappé autor de su octavo gol con un disparo espléndido y un Ousmane Dembélé en modo Balón de Oro, que por fin ha encontrado un papel a su medida en la selección.

Un penalti fallado podría haber hecho dudar a cualquier jugador. Pero Mbappé no es como los demás y la superestrella no perdió el sitio tras ver cómo su intento era detenido por Yassine Bounou en la primera parte.

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El crack del Real Madrid estuvo otra vez a la altura de su estatus y de su reputación al lograr su vigésimo tanto en un Mundial, a solo una unidad del récord del genio argentino Lionel Messi.

Entre Mbappé y Dembélé han celebrado trece de los 16 goles que los subcampeones del mundo han anotado en Norteamérica 2026.

"Estamos en semifinales. Todavía queda un largo camino y somos conscientes de que lo que nos espera es aún más duro que lo que hemos pasado, pero estamos preparados. Estamos preparados para afrontarlo todo", dijo el capitán al canal M6 tras derrotar a los Leones del Atlas.

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La zaga francesa, que ha recibido dos tantos en seis partidos, ha encontrado una gran solidez en la impecable dupla Dayot Upamecano-William Saliba.

"Poco que temer"

El entrenador galo, campeón mundial como jugador en 1998 y como técnico en 2018, no ha escondido el orgullo de dirigir al considerado máximo favorito a ganar el cetro el 19 de julio.

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Nos Bleus sont fixés et défieront La Roja pour une place en finale de la Coupe du monde



Rendez-vous le 14 juillet à 21h00 ! ️ pic.twitter.com/1wn8o2gbx3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 10, 2026

El mediocampista Adrien Rabiot compartió una "sensación" muy similar a la de su DT, al mostrarse sorprendido por la facilidad con la que Francia dominó a Marruecos, semifinalista en 2022 y que eliminó a Países Bajos y Canadá en las rondas previas.

"Teníamos poco que temer de este equipo. Es la sensación que teníamos en el campo. Es sorprendente", señaló el centrocampista a beIN Sports.

*Con información de AFP