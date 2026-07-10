Luis de la Fuente elogia a España tras eliminar a Bélgica y avanzar a semifinales

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El seleccionador Luis de la Fuente destacó la personalidad de España y el esfuerzo de su plantel para mantenerse en la lucha por el título, luego de vencer 2-1 a Bélgica en los cuartos de final y avanzar a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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"Este es el carácter del equipo, el que siempre mostramos. Reitero mi orgullo por un grupo tan comprometido y con tantas ganas de mejorar", afirmó el técnico español, quien consideró que sus jugadores volvieron a demostrar su capacidad para competir en los momentos decisivos.

De la Fuente reconoció el nivel de Bélgica, aunque aseguró que España hizo méritos para resolver el encuentro con mayor tranquilidad.

"Ante un rival muy duro, hicimos lo suficiente para ganar con más tranquilidad, pero aquí hay mucha igualdad. Siempre es muy difícil ganar en un Mundial", señaló.

Merino, el de los goles importantes. ✨#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/PGHcVqOsjP — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 10, 2026

"Merino es un jugador de talla mundial"

El gran protagonista volvió a ser Mikel Merino, quien ingresó en la recta final del partido y apenas dos minutos después marcó el gol de la victoria, tal como ya lo había hecho frente a Portugal en los octavos de final. El seleccionador no escatimó elogios para el mediocampista del Arsenal.

"Mikel tiene muchísimas virtudes. Es un jugador de talla mundial, podría jugar en cualquier selección. Está hecho a la medida de este equipo y de este modelo. Es una suerte tener futbolistas como él, siempre aparece", destacó.

De La Fuente ya ha ganado la Nations League (2023) y la Eurocopa (2024) con España. (Foto: AFP)

Listos para los galos

España enfrentará ahora a Francia por un lugar en la final. De la Fuente anticipó un duelo muy equilibrado entre dos de las selecciones más fuertes del torneo, aunque recordó que la Roja ha ganado sus dos últimos enfrentamientos oficiales ante los Bleus.

"Ellos estarán igual de preparados. Somos los únicos que les hemos ganado dos partidos consecutivos. Una grandísima selección como la suya se enfrentará a otra grandísima selección como la nuestra", concluyó.

*Con información de AFP