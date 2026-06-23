Mbappé brilla en la goleada de Francia sobre Irak tras larga suspensión por lluvia

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Horas después de que Lionel Messi se convirtiera en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, Kylian Mbappé respondió con una exhibición que lideró la cómoda victoria de Francia sobre Irak en un partido marcado por una larga suspensión debido a las tormentas en Filadelfia.

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La selección francesa confirmó su condición de favorita desde temprano. A los 14 minutos, "Kiki" abrió el marcador con un potente zurdazo desde fuera del área.

El delantero del Real Madrid intentó combinar con Michael Olise por la banda derecha y, tras recibir un pase del atacante del Bayern, sacó un zurdazo que sorprendió al guardameta Ahmed Basil, incapaz de contener la potencia del remate.

France's victory earns them a place in the Round of 32 #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026

La lluvia comenzó a ganar protagonismo cerca del descanso y, una vez concluida la primera mitad, las autoridades ordenaron la suspensión temporal del encuentro por riesgo de tormenta eléctrica.

El protocolo, similar al aplicado durante el Mundial de Clubes disputado el año pasado en Estados Unidos, mantuvo detenido el partido durante más de dos horas.

Francia demostró gran nivel para superar a Irak en la segunda jornada de la fase de grupos. (Foto: Sofascore)

Terminaron de liquidar

Cuando finalmente regresó la actividad, Francia mantuvo el pie en el acelerador. Apenas al minuto 54, Ousmane Dembélé aprovechó un error en la salida del arquero iraquí, robó el balón y dejó servido el segundo tanto para Mbappé en su partido 100 con la elástica de los Bleus, que únicamente tuvo que empujarlo al fondo de la red, igualando la marca de Miroslav Klose en Copas del Mundo (16).

Dembélé, el vigente Balón de Oro todavía tuvo tiempo para completar su gran noche. Al 66, recibió una exquisita asistencia de tres dedos de Olise, le ganó la espalda a la defensa iraquí y definió con tranquilidad para sellar el 3-0 definitivo.

El capitán de los Bleus haciendo un pase durante el encuentro ante Irak. (Foto: AFP)

Con la victoria, Francia aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que Mbappé alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, igualando la marca de Miroslav Klose y colocándose a solo dos tantos de Messi en la lucha por convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales.