Francia se juega el liderato y el pase a dieciseisavos ante Irak

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Bajo la dirección de Didier Deschamps, Francia jugará este lunes (3:00 p. m.) frente a Irak en la segunda fecha del Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Los galos llegan al partido como favoritos ante un combinado irakí que debutó dignamente, aunque perdió 1-4 frente a Noruega. Les Bleus, por su cuenta, vencieron en la primera jornada 3-1 a Senegal.

De los 584 pases que registro Francia en su primera aparición en United 2026, completó 516. (Foto: AFP)

Francia e Irak se verán las caras por primera vez en su historia. La escuadra europea se perfila como una de las favoritas para pelear por el título, mientras Irak vuelve a la contienda por primera vez desde México 1986.

Los europeos se han caracterizado por ser un cuadro sólido: defensa oportuna, transiciones rápidas y una furia ofensiva implacable, liderada por Kylian Mbappé, quien anotó doblete en el estreno.

Irak hizo 11 remates a puerta durante el partido contra Noruega, 1 de ellos fue entre los tres palos. (Foto: AFP)

Los Leones de Mesopotamia, por su lado, cuenta con una defensa robusta, y es particularmente ágil en jugadas a balón parado; sin embargo, no cuenta con estrellas de tanto peso internacional.

El marcador entre Francia e Irak resulta decisivo, principalmente para Deschamps y sus jugadores, que aspiran a clasificarse con facilidad a los dieciseisavos de final. Irak sueña con dar una presentación honorable ante la subcampeona del mundo.

Los galos cobraron 12 tiros libres frente a Senegal. (Foto: AFP)

Así jugarían

Francia: 16 Maignan, 5 Koundé, 15 Konaté, 4 Upamecano, 19 Hernández, 8 Tchouaméni, 13 Kanté, 14 Rabiot, 7 Dembelé, 10 Mbappé y 9 Thuram. DT: Didier Deschamps.

Irak: 12 Hassan, 3 H. Ali, 6 Younus, 5 Hashim, 23 Doski, 21 Farji, 16 Al Ammari, 20 Sher, 8 Bayesh, 18 Hussein y 9 Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

Irak contabilizó 42 pérdidas de balón provocadas durante su debut. (Foto: AFP)

El juego del Grupo I entre Francia e Irak, en el Estadio Filadelfia, se podrá vivir minuto a minuto a través de Tigo Sports, Canal 11 y Fox.



