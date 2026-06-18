Real Madrid oficializa la llegada del defensa francés a Ibrahima Konaté

-

Konaté, es el tercer refuerzo oficial del Real Madrid, tras el portugués Bernardo Silva y el lateral español Marc Cucurella

OTRAS NOTICIAS: El Real Madrid anuncia la llegada de Bernardo Silva

El Real Madrid anunció este jueves el fichaje del defensa francés Ibrahima Konaté, quien habría estado libre desde su salida del Liverpool a final de temporada y que firma con el club español hasta 2030.

Konaté, de 27 años, es el tercer refuerzo oficial del Real Madrid, tras el portugués Bernardo Silva y el lateral español Marc Cucurella, todos ellos representando a sus respectivas selecciones en el Mundial de Norteamérica.

Se suma además la contratación del portugués José Mourinho como entrenador, movimientos que buscan poner fin a dos años sin títulos.

El jugador francés jugará para el equipo del Real Madrid. (Foto: AFP)

Konaté vestirá así la cuarta elástica de su carrera profesional, tras haber jugado en Sochaux, RB Leipzig, y Liverpool las últimas cinco temporadas.

Tras llegar a Anfield en 2021, Konaté ha jugado 183 partidos con los Reds, ganando bajo las órdenes del alemán Jürgen Klopp la Copa de la Liga y la Copa de Inglaterra en su primera temporada pero cayendo derrotado en la final de Liga de Campeones contra el Real Madrid.

¡Así juega @IbrahimaKonate_! pic.twitter.com/snn2BNB55q — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 18, 2026

El francés también se convirtió en campeón de la Premier League en 2025, ya con el neerlandés Arne Slot en el banquillo, antes de una última temporada como jugador Red complicada y en la que el Liverpool aseguró en la última jornada su clasificación a la próxima Liga de Campeones.

Konaté, 28 veces internacional con Francia, es uno de los 26 jugadores convocados por el seleccionador Didier Deschamps para disputar el Mundial de Norteamérica, aunque no participó en el debut de los Bleus contra Senegal (victoria 3-1).

Por medio de una publicación en la red social "X" el Real Madrid dio la bienvenida a Ibrahima Konaté y mostró las mejores jugadas del deportista.