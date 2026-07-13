Francia llega a Dallas y ultima detalles antes de España

La selección de Francia viajó este domingo por la tarde desde Boston hacia Dallas para el enfrentamiento del próximo martes contra España, en el que buscarán un boleto a la gran final de la Copa Mundial 2026.
OTRAS NOTICIAS: España vuelve a los entrenos y perfila su once para Francia
Los galos, que atendieron a la prensa antes del vuelo, elogiaron a los rivales, sobre todo a Lamine Yamal, pero se mostraron confiados en su propia defensa y el trabajo realizado hasta antes del juego.
Al aterrizar, el equipo de Didier Deschamps fue dirigido al hotel de concentración, en donde programaron el descanso luego de 3 horas y media de viaje. Les Bleus fueron acompañados por un fuerte contingente de seguridad.
La plantilla saludó a la distancia a sus fans, que esperaron al menos una hora para ver a las estrellas lideradas por Kylian Mbappé.
Los franceses realizarán este lunes el último ensayo previo al duelo contra la Roja, en donde apretarán todos sus engranajes y se prepararán de cara a la fiesta grande del futbol mundial.
*Con información de agencias.