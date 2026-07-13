Francia llega a Dallas y ultima detalles antes de España

-

La selección de Francia viajó este domingo por la tarde desde Boston hacia Dallas para el enfrentamiento del próximo martes contra España, en el que buscarán un boleto a la gran final de la Copa Mundial 2026.

OTRAS NOTICIAS: España vuelve a los entrenos y perfila su once para Francia

Los galos, que atendieron a la prensa antes del vuelo, elogiaron a los rivales, sobre todo a Lamine Yamal, pero se mostraron confiados en su propia defensa y el trabajo realizado hasta antes del juego.

Les Bleus suman 2,020 desmarques para recibir el balón, 594 a la espalda de la defensa, 651 entre líneas y 775 por delante de la defensa. (Foto: AFP)

Al aterrizar, el equipo de Didier Deschamps fue dirigido al hotel de concentración, en donde programaron el descanso luego de 3 horas y media de viaje. Les Bleus fueron acompañados por un fuerte contingente de seguridad.

Francia suma 90 recepciones a la espalda de la defensa, 675 entre líneas medias y defensas y 1,096 recepciones bajo presión. (Foto: AFP)

La plantilla saludó a la distancia a sus fans, que esperaron al menos una hora para ver a las estrellas lideradas por Kylian Mbappé.

Francia registra 4 porterías a cero y ha recibido 2 goles. Además, la selección de Deschamps suma 66 acciones del portero dentro del área y 53 fuera de ella. (Foto: AFP)

Los franceses realizarán este lunes el último ensayo previo al duelo contra la Roja, en donde apretarán todos sus engranajes y se prepararán de cara a la fiesta grande del futbol mundial.

*Con información de agencias.