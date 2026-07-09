Francia y Marruecos abren los cuartos de final del Mundial

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Se viene lo mejor. Este jueves inicia la fase para conocer al primer semifinalista de United 2026. Francia y Marruecos abren (2:00 de la tarde) los cuartos y Soy502 está en Boston.

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En el día previo al compromiso, le seguimos la pista a los franceses, dos veces campeones del mundo. En la mañana, habló su entrenador Didier Deschamps. Y en la tarde fue la hora de los 15 minutos de acceso al entreno, con la presencia de unos 300 periodistas.

El clima, bastante agradable en esta sede mundialista que nos había recibido con lluvia y frío, pero el miércoles salió el sol y el cielo lució un bonito celeste. Nos recordamos de Guatemala, fresco en la mañana y en la noche, y caluroso a mediodía.

En primera fila vimos a Kylian Mbappé y compañía de grandes estrellas europeas. Sonrisas y varias dinámicas precompetitivas con el balón. "Kiki" hasta bromeó como si estuviera jugando baloncesto, un deporte que le gusta mucho, especialmente ver los partidos de la NBA.

La práctica de los franceses inició con movilidad articular y activación física. (Foto: Rudy Martínez)

La práctica se llevó a cabo en la Universidad de Bentley, a unos 45 minutos del estadio y un lugar muy tranquilo rodeado de naturaleza.

Otra universidad que conocemos en Estados Unidos que cuenta con todas las herramientas para los deportes, canchas con buena gramilla, gimnasios, pistas de atletismo, de todo.

La única duda en el equipo francés es la del jugador del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, quien tiene una molestia física; pese a eso, lo vimos trabajar a la par de sus compañeros.

Al francés se le escapó el Mundial en Catar y ahora tiene su revancha. (Foto: Rudy Martínez)

"Respeto por el rival" parece ser la consigna de los galos, que saben que los marroquíes saben dar batalla en el campo. De hecho, ambos se enfrentaron en las semifinales del Mundial de Catar 2022, con victoria francesa, pero trabajada.

De público, los africanos ganan. Una marea roja inundó Boston con cánticos, bailes y mucha pasión. Sueñan con hacer historia y jugarán su partido desde los graderíos.

Elogios para su capitán

Estuvimos en la conferencia de prensa de Didier Deschamps, quien, muy atento a las preguntas, respondió paciente a cada una de ellas. De hecho, como anécdota, terminó la conferencia y varios colegas marroquíes se levantaron para protestar que no se les había dado la palabra. Didier escuchó y se sentó para atender una consulta más.

Así sería la probable alineación de ambas naciones.

El estratega, que ya fue campeón como técnico (2018) y también lo hizo como jugador (1998), habla preciso y ameno. Sacó pecho al decir que habla bien cuatro idiomas, pero ayer eligió responder solo en francés y español. No en inglés ni en italiano.

Las consultas más recurrentes fueron sobre Kylian Mbappé y los árbitros. También le hablaron del clima de confianza de sus jugadores.

"Kylian es fuerte y no le afecta nada de lo que se dice. Sigue en lo suyo. No le importa nada y está a un gran nivel", con relación a la polémica con una política paraguaya.

De los arbitrajes, dijo: "Todo depende de qué lado estés y de qué equipo eres. Todo se puede interpretar y no merece la pena pensar en lo que pasó antes".

Deshamps dejará de ser el técnico de Francia después del Mundial. (Foto: Rudy Martínez)

"Respetamos a Marruecos y no estamos de fiesta ni nada por el estilo. No sé lo que se ha grabado y publicado en redes, pero no hay un jolgorio excesivo ni fiesta dentro de mi equipo", cerró.