Francia quiere mejorar su imagen en el amistoso ante Irlanda del Norte

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La selección francesa afronta este lunes (1:30 p. m. en vivo por ESPN 5) su último compromiso amistoso antes del inicio del Mundial de 2026. A pesar de la inesperada derrota por 2-1 sufrida recientemente ante Costa de Marfil, el combinado dirigido por Didier Deschamps quiere mejorar su imagen ante sus aficionados enfrentando a Irlanda del Norte.

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En lo que va del año, los galos demostraron su potencial frente a selecciones destacadas de Sudamérica. Primero superaron a Brasil por 2-1 y, posteriormente, firmaron una convincente victoria por 3-1 sobre Colombia. Sin embargo, el pasado jueves Costa de Marfil rompió esa dinámica positiva al imponerse por el mismo marcador en Nantes.

En el otro lado estará Irlanda del Norte, que continúa intentando recuperarse del duro golpe que supuso su eliminación ante Italia en la repesca de clasificación para el Mundial. El conjunto norirlandés no participa en una fase final mundialista desde su presencia en México 1986.

Dernière séance à Lille avant le match de demain #FRANIR pic.twitter.com/WJPj3g5PCH — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 7, 2026

La escuadra conocida como la "Green and White Army" llega a este encuentro tras derrotar por la mínima a Guinea en un amistoso reciente. Según la prensa francesa, Deschamps pondrá su mejor once para afinar detalles. Estarán nombres como Tchouaméni, Cherki, Dembélé, Thuram y Mbappé.