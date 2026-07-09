Francia sufre, pero avanza a las semifinales del Mundial 2026

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Francia confirmó su buen momento al derrotar a Marruecos y confirmar su clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

Empeñado en que la Copa del Mundo de United 2026 lleve su nombre, Kylian Mbappé guio la clasificación de Francia a la semifinal al abrir la cuenta en la victoria 2-0 ante Marruecos, este jueves en el Estadio Boston.

El capitán francés se repuso y logró abrir el marcador con un fuerte disparo. (Foto: AFP)

Les Bleus chocaron una y otra vez con los reflejos de Yassine Bounou, vital para que los Leones del Atlas se mantuvieran con vida hasta las anotaciones de dos de los tres integrantes del temible tridente francés, que conforman Mbappé, Ousmané Dembelé y Michael Olise.

El encuentro tuvo una primera mitad que no tuvo movimiento en el marcador, pero que igualmente sí que presentó alguna que otra emoción, especialmente sobre el minuto 25, cuando "Kiki" se las arregló para, en una jugada individual, provocar una pena máxima tras una barrida tardía de Noussair Mazraoui.

Tras unos cuantos minutos de revisión en el VAR, finalmente se dio por válido el penal. La gran sorpresa se dio cuando el guardameta Bono le atajó el remate a Mbappé (28), y con ello mantuvo a su equipo igualado sin anotaciones hasta el descanso.

#OJOALDATO - TRES jugadores de la Francia actual alcanzan su TERCERA semifinal consecutiva del Mundial: Mbappé, Dembélé y Lucas Hernández (2018, 2022 y 2026).



El récord lo tiene Miroslav Klose , presente en CUATRO seguidas (2002-2014). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 9, 2026

Pero lejos de venirse abajo, el capitán galo trató de involucrarse más en el juego y terminó marcando un gol de alta factura en el minuto 60, cuando se sacó de la manga un derechazo con la marca rival encima y clavó el balón pegado al palo, inatajable para Bono y poner a celebrar a los suyos.

Punto de inflexión

El tanto destrabó un partido enredado para los grandes favoritos al cetro en el Mundial, que también buscan la que sería su tercera final de manera consecutiva.

Mbappé, de 27 años, empató además a Lionel Messi como artillero del certamen con ocho dianas y deja la batalla por la Bota de Oro de esta edición está al rojo vivo, con Erling Haaland (7) y Harry Kane (6) también al acecho.

Así se vio reflejado el partido en números (Foto: Sofascore)

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Dembelé fue el encargado de ampliar la cuenta seis minutos más tarde con un disparo desde fuera del área que sepultó a los africanos, una selección que en los últimos años ganó el rol de actor protagónico, pero que nuevamente se queda ante los franceses, como sucediera en las semis de Catar.

En busca de su tercera estrella, Francia jugará la semifinal el próximo martes en Dallas contra España o Bélgica, que chocan este viernes en Los Ángeles.

*Con información de AFP