Francia supera con lo justo a Paraguay y avanza a cuartos de final

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Francia pudo derrumbar 1-0 a Paraguay este sábado en Filadelfia y avanzar a cuartos de final del Mundial 2026, donde le espera Marruecos.

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Kylian Mbappé, sin dar tregua a su romance con el gol, ni a la cacería de Lionel Messi, explotó en mil pedazos el cerrojo albirrojo con un solitario gol de penal en el minuto 70.

Su séptima anotación, que lo iguala con el astro argentino en la artillería de Norteamérica 2026, permitió que los grandes favoritos al título se citen con los Leones del Atlas el jueves en Foxborough, cerca de Boston, por el pase a la semifinal.

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Au terme d’un combat intense face au Paraguay, nos Bleus décrochent leur qualification et poursuivent leur aventure dans cette Coupe du Monde.



0-1 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QIb8GckIKj — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 4, 2026

La selección marroquí, que venció más temprano al coanfitrión Canadá (3-0) en Houston, cayó ante los Bleus en las semis de Catar 2022, en la mejor participación de un equipo africano en una Copa del Mundo.

El Paraguay que dirige Gustavo Alfaro vendió muy cara su derrota en su regreso a la cita máxima del futbol, un torneo en el que había participado por última vez en 2010.

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Demostró que haber eliminado a Alemania en dieciseisavos fue de todo menos casualidad, pero su falta de aspiraciones ofensivas deja a Sudamérica con apenas tres representantes en liza: Argentina, Brasil y Colombia.

Llevar al extremo

Los guaraníes, sin embargo, amagaron con repetir la jornada épica de la fase anterior frente a los 68.324 asistentes al estadio de Filadelfia, considerada la cuna de la independencia de Estados Unidos, lograda hace exactamente 250 años.

¡Gracias, Paraguay!



Esta #Albirroja dejó el alma, nos unió como nación y nos hizo soñar hasta el final.



Seguimos juntos. #VamosParaguay pic.twitter.com/o9dEDzI7oy — Selección Paraguaya (@Albirroja) July 4, 2026

Gustavo Alfaro, maestro de la autodefensa, logró desarmar al feroz tridente ofensivo de Mbappé-Olise-Dembélé, autores de once de los quince goles de los Bleus en Norteamérica.

El atacante francés restante, Bradley Barcola, también fue engullido por una zaga que actúa como un solo cuerpo y que incluso amagó con herir al contragolpe, aunque sus intentos se estrellaron con el imperial Dayot Upamecano.