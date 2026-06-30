Mbappé guía a Francia a la victoria sobre Suecia y a los octavos de final del Mundial

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La endemoniada armada de Francia, comandada por el insaciable Kylian Mbappé, goleó 3-0 a Suecia este martes en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey y clasificó a octavos de final de la Copa del Mundo, donde pondrá a prueba la resistencia de Paraguay.

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El astro del Real Madrid, con su tercer doblete en el certamen (45 y 74), volvió a echarse al hombro a unos Bleus que sacaron a relucir su amplio repertorio ofensivo y que marchan con rendimiento pleno de cuatro victorias en el Mundial.

Bradley Barcola (53) completó la cuenta de una Francia que se medirá el sábado en Filadelfia con la Albirroja, envalentonada tras eliminar a Alemania el lunes pasado, en una de las mayores sorpresas hasta ahora del torneo.

Así se ve reflejado el partido en números. (Foto: Sofascore)

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La aplanadora francesa se paseó a las afueras de Nueva York, testigo absorto de una selección que crece partido a partido en el camino hacia su tercer título mundial, tras los ganados en 1998 y 2018.

No se trata únicamente de los goles de Mbappé, que igualó a Lionel Messi (6 dianas) como artillero en United 2026 y está a una anotación de alcanzar el récord del astro argentino como goleador histórico (19) de la mayor cita del futbol.

Cuando el capitán no aparece o no tiene tino, los hombres de Didier Deschamps apelan a la creatividad inagotable de Michael Olise, máximo asistidor del certamen con cinco pases de gol, o a la finura de Ousmane Dembelé o el desequilibrio de Barcola o Desiré Doué.

Todo lo anterior sucedió sin tregua en el normalmente conocido como MetLife Stadium, colmado por 80,663 espectadores, en su mayoría ruidosos hinchas galos, donde los suecos no se llevaron una paliza histórica por obra y gracia de los postes, la falta de certeza francesa o los reflejos del portero Jacob Widell Zetterström.

Selecciones con un jugador con 6+ goles y otro con 5+ asistencias en una misma edición en TODA la historia de la Copa del Mundo:



1954 Alemania: Morlock (6 goles) + Fritz Walter (8 asist)

1954 Hungría: Kocsis (11) + Budai II (5)

1958 Brasil: Pelé (6) + Didi (5)

1958 … pic.twitter.com/6Hq8yUAEXi — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 30, 2026

Solidarios

Deschamps recibió un pequeño homenaje de los suyos en el primer tanto, cuando luego de que Mbappé marcara, se acercaran todos a abrazarlo para festejar el tanto, en muestra de apoyo tras el fallecimiento de su madre, que lo obligó a dejar la concentración y no estar presente en el último duelo de grupos.

En medio de la euforia, ahora, los galos tendrán que concentrarse nuevamente y preparar el duelo contra los paraguayos, esperando no ser una nueva víctima de la ola de sorpresas que el Mundial nos ha entregado.