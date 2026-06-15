"Nos quedan 7 partidos", dice de la Fuente tras el debut

-

Luis de la Fuente analizó el debut mundialista de España ante a Cabo Verde. A pesar del resultado 0-0, el entrenador sigue confiando en su equipo y la posibilidad de que la Roja levanta la Copa.

OTRAS NOTICIAS: La historia del niño guatemalteco que buscó la mano de Messi en Brasil 2014

"En nuestro planteamiento nos quedan 7 partidos", señaló haciendo referencia a que cree que la escuadra española jugará la final del Mundial 2026.

Indicó que el rival representaría un reto complejo y que el resultado evidentemente causaría malestar en los jugadores. "Bajonazo evidente cuando no tienes el resultado que quieres, ganar, pero en el vestuario para nada... Sabíamos de la dificultad, ante un equipo con un bloque bajísimo. Nos ha faltado frescura y finura".

La España de De la Fuente completó 734 pases frente a Cabo Verde. (Foto: AFP)

Optimista, dijo que sus dirigidos han alcanzado "32 partidos invictos, el equipo tiene una fiabilidad extraordinaria en los números. No tuvimos el acierto en los pases finales y pasa esto, nada que genere dudas y preocupación excesiva, a seguir mejorando".

Sobre los cambios en los que Yamal y Williams ingresaron a la cancha, de la Fuente dijo que "son dos futbolistas diferenciales, pero los que hemos tenido en el terreno de juego también lo son, aportan registros diferentes. Aportarán alternativas y el equipo seguirá creciendo. Lo que tenemos que hacer es coger el tono y el toque decisivo en este tipo de competición que iremos adquiriendo, no tengo ninguna duda".

Los dirigidos por Luis de la Fuente registraron 27 remates a puerta, contra 6 de Cabo Verde en el debut mundialista. (Foto: AFP)

"Lamine hoy ha demostrado lo que es nada más salir, modificando el comportamiento del rival, había tres jugadores haciendo ayudas, llegó el temor al rival... Pero era el tiempo que creíamos que podía jugar (25 minutos Yamal y 8 Williams). Cuando recuperemos la compenetración y la sensación de competición, el equipo estará mejor" advirtió.

A pesar del resultado, el seleccionador español dijo que Cabo Verde es "claramente inferior" pero que hizo las cosas bien. "Un gol en la primera parte y el partido habría sido otro. Hay que tener un nivel de acierto muy alto para superar a los rivales. Tenemos que seguir poniendo alma, talento y corazón. Estamos super tranquilos, convencidos de que esto es muy largo".

Los europeos hicieron 147 jugadas en ofensiva ante Cabo Verde. Ninguna terminó dentro de los tres palos. (Foto: AFP)

De la Fuente dijo que junto a su equipo de trabajo analizarían inmediatamente el partido, para darle información, principalmente a los jugadores.

"Empatar ante Cabo Verde no estaba entre nuestros planes, así de claro, pero a veces el futbol es así, haces mucho y puedes hasta perder. No estamos aquí de gratis, estamos aquí como campeones de Europa", dijo.

"Tenemos que seguir apostando por nuestra idea y recuperar a los jugadores importantes que tendrán un peso importante según avance la competición", concluyó.