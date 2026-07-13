Francia vs. España: Historial y antecedentes en Copas del Mundo

-

El reñido historial entre España y Francia sumará su capítulo 39 en Dallas. Aunque ambas potencias arrastran una extensa rivalidad en el Viejo Continente, el duelo de este martes apenas será el segundo en una Copa del Mundo.

LEE TAMBIÉN: Francia y España disputan un clásico con sabor a final anticipada

La única referencia previa se remonta a Alemania 2006. En aquella ocasión, por los octavos de final, la Roja golpeó primero gracias a un penal cobrado por David Villa; sin embargo, la escuadra liderada por Zinedine Zidane reaccionó con autoridad para llevarse el triunfo por 3-1.

Lamine y Mbappé se han enfrentado 10 veces entre clubes y selección, en ocho de ellas salió victorioso el español. (Foto: Getty Images)

A nivel global, tras 38 compromisos oficiales y amistosos, la estadística favorece a los españoles con 18 victorias, frente a 13 de los galos y 7 empates. Eso sí, los franceses suelen celebrar cuando hay un trofeo de por medio, pues se coronaron ante la Roja en las finales de la Eurocopa 1984 y la Nations League 2021.

A pesar de ese peso histórico, el presente inmediato le sonríe al conjunto que dirige Luis de la Fuente. Los antecedentes más frescos muestran que la Roja les tomó la medida en los últimos años, tras eliminarlos consecutivamente en las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y de la Liga de Naciones 2025 (5-4).

View this post on Instagram A post shared by ESPN Deportes (@espndeportes)

Los últimos 5

2025 | Nations League (Semifinal) | España 5-4 Francia

2024 | Eurocopa (Semifinales) | España 2-1 Francia

2021 | UEFA Nations League (Final) | Francia 2-1 España

2017 | Amistoso Internacional | Francia 0-2 España

2014 | Amistoso Internacional | Francia 1-0 España