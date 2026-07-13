Francia y España disputarán la semifinal más valiosa del Mundial

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La semifinal entre Francia y España no solo enfrenta a dos candidatos al título de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino también a dos de las plantillas más valiosas del planeta.

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De acuerdo con Transfermarkt, el valor de mercado combinado de ambas selecciones asciende a 2 mil 740 millones de euros (unos Q24 mil 660 millones), con ventaja para los Bleus, tasados en mil 520 millones de euros (Q13 mil 680 millones), frente a los mil 220 millones (Q10 mil 980 millones) de la Roja.

El encuentro reunirá a cuatro de los cinco futbolistas más valiosos del torneo. Lamine Yamal encabeza la lista con un valor de 200 millones de euros (Q1 mil 800 millones), seguido por Kylian Mbappé, con 180 millones (Q1 mil 620 millones).

Las selecciones más valiosas del Mundo en millones de euros, según @Transfermarkt

1. Francia 1.52

2. Inglaterra 1.36

3. España 1.22

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7. Argentina 0.80 — Santi Figueredo (@sefigue) July 12, 2026

Michael Olise y Pedri completan el grupo, ambos tasados en 150 millones de euros (Q1 mil 350 millones).

En total, el partido contará con siete jugadores valorados en más de 100 millones de euros. España aporta a Lamine Yamal y Pedri, mientras que Francia presenta a Mbappé, Olise, Desiré Doué, William Saliba y Ousmane Dembélé.

Unos Cuartos de Final para la historia. #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/v2up4KKA8Q — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 12, 2026

La mayor diferencia entre ambas selecciones se refleja en el ataque. Los delanteros franceses están valorados en 750 millones de euros (Q6 mil 750 millones), casi el doble que los españoles, cuya línea ofensiva alcanza los 417.8 millones de euros (Q3 mil 760 millones).

*Con información de agencias