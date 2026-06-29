Francia vs. Suecia: el tridente de oro frente al muro escandinavo

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Tras una sólida actuación en la primera ronda, Francia se sumerge en la fase eliminatoria de la Copa Mundial FIFA 2026 desde una posición de fuerza para enfrentar al equipo "menos favorito", Suecia, este martes a las afueras de Nueva York.

Pero ahora comienza una nueva competición y un tropiezo supondrá un regreso precipitado a casa.

"Volvemos a poner el contador en cero. Suecia no tendrá nada que perder y puede causarnos problemas. Hay confianza, pero no un exceso de confianza, porque sabemos que la calidad del rival va a subir", dijo el DT francés, Didier Deschamps, este lunes en rueda de prensa.

Para un equipo que aspira a estar en la final el 19 de julio en el Estadio de Nueva York, el mismo recinto en el que se enfrentará a los escandinavos, irse antes de lo previsto equivaldría a un fiasco monumental.

Pas facile d'être au milieu de ce toro pic.twitter.com/KtW4nkgPww — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 29, 2026

Sobre todo por las expectativas generadas por los primeros encuentros y la potencia ofensiva desplegada.

Deschamps, que vive su última campaña al frente del equipo galo y sueña con un tercer título mundial, sin duda se imagina un destino muy distinto al de abandonar el escenario prematuramente.

El técnico regresó el sábado con sus jugadores tras pasar cuatro días en Francia debido al fallecimiento de su madre.

Estadísticas y probables alineaciones del partido entre Francia y Suecia. (Foto: Sofascore)

Para más información del duelo entre Francia y Suecia en los 16avos del Mundial 2026, ingresa a este enlace.

Filosofía ofensiva

Sabe que puede confiar en la eficacia de su temible línea de ataque, articulada en torno al trío mágico Mbappé-Dembélé-Olise, tres jugadores que inspiran respeto y temor y que volverán a ser las principales armas de los Bleus.

Con cuatro goles cada uno, el capitán Mbappé y el Balón de Oro Dembélé empezaron el Mundial a todo vapor.

Olise no se quedó atrás en su papel de creador genial, confirmando la nueva dimensión que ha adquirido en la escena internacional.

¿Cuándo y a qué horas juegan Francia vs. Suecia en los 16avos de final del Mundial 2026?

En busca de perfección defensiva

Los suecos avanzaron a la segunda fase tras acabar terceros del Grupo F, luego de un recorrido en forma de montaña rusa: contundente victoria 5-1 frente a Túnez, dura derrota por 5-1 ante Países Bajos y empate 1-1 contra Japón.

Están avisados y saben muy bien a qué armada se van a enfrentar. El único peligro que acecha a los franceses: encontrarse ante un muro, no poder derribarlo y caer en la trampa a la contra.

Con el esquema táctico 4-2-3-1 introducido en marzo de 2025 a raíz de la irrupción de Olise, la defensa gala está más expuesta y la cuestión del equilibrio global de Francia no se ha resuelto del todo.

Pero Deschamps no parece dispuesto por el momento a renunciar a su nueva filosofía ofensiva, muy consciente de que dispone de un fondo de armario incomparable en ataque, pese a la lesión de Marcus Thuram, suplente en Norteamérica.