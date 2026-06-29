Martinelli: "No tengo palabras para describir la alegría"

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Autor del gol que decidió este lunes la agónica victoria 2-1 de Brasil sobre Japón en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, Gabriel Martinelli se declaró "muy feliz" por el trabajo de "todo el equipo" en un partido que se complicó hasta el final.

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Martinelli, de 25 años, entró al campo al minuto 66 y anotó en el tiempo agregado para dar el triunfo a los pentacampeones del mundo.

Martinelli suma 57 desmarques para recibir el balón y 10 a la espalda de la defensa. (Foto: AFP)

"No tengo palabras para describir la alegría que siento en mi corazón al ver a todo Brasil celebrando la clasificación, mi familia, mi madre, mi padre, mis amigos", festejó el atacante del Arsenal inglés.

"Estoy muy feliz por el partido de todo el equipo, que dio el máximo todo el juego", agregó en declaraciones a la transmisión oficial del compromiso.

Gabriel Martinelli acumula 40 pases en el Mundial 2026, con una precisión de 95 %. (Foto: AFP)

El mediocampista Bruno Guimarães, asistente de Martinelli en el gol, resaltó que Brasil nunca bajó los brazos.

"Sufrimos hasta el final, pero todo salió bien. No nos rendimos nunca y eso es importante. Teníamos cinco finales por delante y ahora faltan cuatro", dijo Guimarães a la cadena brasileña Globo. "Tenemos que seguir así, con este espíritu y, si Dios quiere, vamos a llegar lejos".

Bruno Guimarães contabiliza 282 desmarques para recibir balón y 41 desmarques a la espalda de la defensa. (Foto: AFP)

Por su parte, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti consideró que el Scratch hizo méritos para llevarse el triunfo y avanzar a octavos de final. "Merecíamos ganar", dijo con franqueza.

Brasil empezó en desventaja por un gol de Kaishu Sano en el minuto 29, pero reaccionó con tantos de Casemiro en el 56' y Martinelli en el 90+5'.

Brasil suma 9 goles en el Mundial 2026 y 8 asistencias. (Foto: AFP)

"El equipo no perdió la paciencia" y "al final, las cosas salieron bien", resaltó el técnico italiano.