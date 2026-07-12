Freedom Trail: un recorrido por la historia de libertad de Estados Unidos

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Recorrimos, durante nuestra cobertura mundialista, las calles de Boston intentando cumplir el reto de visitar los 16 puntos del "Freedom Trail", y esta fue nuestra experiencia.

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Luego de siete encuentros, finalizando con el partido de cuartos de final entre Francia (2) contra Marruecos (0), la Ciudad de Boston se despidió de los aficionados del fútbol. Previo a esto, Soy502 recorrió sus calles para conocer más sobre la historia de este país sede.

El Downtown (centro) de Boston es un museo al aire libre, con entrada gratis para quienes deseen aventurarse a conocer un poco de los inicios de la Independencia de Estados Unidos, recorriendo las 16 paradas del "Freedom Trail".

Esta travesía está marcada en las calles de Boston, con una línea de ladrillos que va dirigiendo el camino a cada estación donde se relata los acontecimientos relevantes de cada estructura, edificio, esquinas donde inició esta historia de libertad.

Una caminata aproximada de cuatro kilómetros, recorrerla toma aproximadamente entre cuatro a cinco horas, dependiendo si deseas ingresar a los museos disponibles dentro de cada establecimiento emblemático que vieron surgir la Revolución Americana.

Señalización del camino de Freedom Trial. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

La experiencia de seguir el camino de ladrillos

Nuestra aventura comenzó en Boston Common, el parque público más antiguo de Estados Unidos, fundado en 1634. Este espacio ha sido utilizado a lo largo de los siglos como lugar de reunión, entrenamiento militar, protestas y celebraciones, convirtiéndose en un símbolo de la vida pública de la ciudad.

Punto de partida del "Freedom Trial", Boston Common. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502).

La siguiente parada fue la Massachusetts State House, sede del gobierno estatal desde finales del siglo XVIII. Su icónica cúpula dorada domina el horizonte de Boston y representa la continuidad de las instituciones democráticas que surgieron tras la independencia.

Massachussetss State House. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502).

Posteriormente visitamos el Granary Burying Ground, uno de los cementerios históricos más importantes del país. En este lugar descansan personajes fundamentales de la historia estadounidense, entre ellos Samuel Adams, John Hancock, Paul Revere y las víctimas de la Masacre de Boston, cuyas contribuciones fueron determinantes para el movimiento independentista.

Granary Burying Ground, donde se encuentran los restos de personajes históricos y víctimas de la Masacre de Boston. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

También conocimos el sitio donde estuvo la Boston Latin School, la primera escuela pública de este país, fundada en 1635. Este lugar simboliza la importancia que la sociedad colonial otorgó a la educación como base para formar ciudadanos preparados y comprometidos con su comunidad.

En la parte de afuera se encuentra una estatua de Benjamin Franklin, quien fue alumno de este establecimiento. Actualmente, es un restaurante abierto al público.

Boston Latin School y la estatua de Benjamin Franklin. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502).

Uno de los puntos más significativos del recorrido fue el Old State House, el edificio público más antiguo que aún permanece en Boston.

Durante la época colonial fue la sede del gobierno británico y, posteriormente, del gobierno de Massachusetts. Frente a este edificio ocurrió la Masacre de Boston el 5 de marzo de 1770, punto que está señalizado como parte de "Freedom Trial". Cuando los soldados británicos dispararon contra un grupo de colonos, fue un acontecimiento aumentó el descontento popular y fortaleció el movimiento que conduciría a la independencia.

Punto que indica dónde se llevó a cabo la Masacre de Boston, afuera del Old State House. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502).

Boston fue el escenario de acontecimientos decisivos, como las protestas contra los impuestos británicos y el famoso "Boston Tea Party", convirtiéndose en el corazón del movimiento revolucionario que culminó con el nacimiento de los Estados Unidos como nación independiente. Llegamos al punto de reunión donde se tomó la decisión de tirar todo el producto del té al mar, mostrando el descontento por los impuestos británicos.

Punto donde se tiró al mar el producto del té. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502).

Finalizar esta experiencia deja una profunda reflexión: la historia no solo se estudia en los libros, también se vive caminando por los lugares donde ocurrieron los hechos que cambiaron el mundo.

El "Freedom Trail" es, sin duda, una visita imprescindible para quienes desean comprender el origen de la democracia estadounidense y valorar el legado histórico que Boston conserva con orgullo.