¡Qué lujo! Vimos de cerca el poderío francés en el Mundial

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Las coberturas del día a día en territorio mundialista se disfrutan de distinta manera, pero para los que más nos gusta el futbol es una maravilla sentarse a ver en el estadio a los mejores del planeta. Este jueves tocó el triunfo francés frente a los marroquíes.

En nuestra travesía que inició en Ciudad de México, el pasado 7 de junio, teníamos pendiente presenciar en vivo un duelo de los franceses. Celebraron y ya piensan en las semifinales; esperan rival (saldrá de España ante Bélgica).

Nos dimos a la tarea de analizar su forma de juego: Tienen muchas variantes, el equipo presiona en todos los sectores del campo, ahoga al rival, ataca casi siempre con superioridad numérica, cuenta con una banca muy completa y, sobre todo, tiene en ofensiva jugadores que resuelven cuando hay pocos espacios.

Además, saben cuándo poner y disminuir el ritmo. En el duelo ante los marroquíes fueron pacientes; también el intenso calor hay que saberlo dosificar.

Mbappé salió por precaución. Pero antes se llevó la ovación de casi todo el estadio. (Foto: Pedro Mijangos)

En las estadísticas generales no tuvieron más la pelota, pero sí remataron mucho más a portería (21 contra 4). Agresivos para buscar el marco rival cuando ven por dónde. Regate, pared, velocidad y disparo.

Su tridente ofensivo es pura clase, Mbappé es veloz y definidor por naturaleza. Dembelé encara constantemente y es buen asistidor, y Olise sabe dónde filtrar y luego estar listo, sin marca, para cuando lo necesiten.

Su medio campo es rápido, fuerte y desdobla. Cuando se tienen que poner el overol para defender también lo hacen.

Y, abajo, no mucho trabajo para los centrales y tampoco para el guardameta (Mike Maignan), que solo tuvo que volar en una ocasión.

Se divierten, pero saben que cada día la grada de exigencia es mayor y que para conseguir su tercera estrella deberán estar así, o más finos, en dos juegos que les quedarían por delante.

Kylian abrió la cuenta con un verdadero golazo. (Foto: FIFA)

El rendimiento de Mbappé en el Mundial 2026:

Partidos jugados: 6

Goles: 8

Asistencias: 3

Minutos disputados: 519

El delantero francés alcanzó ante Marruecos la cifra histórica de 20 goles en Mundiales, solo por detrás de Lionel Messi en la tabla de artilleros.