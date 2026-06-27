De la Fuente destaca la labor de sus jugadores tras la victoria ante Uruguay

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Tras asegurar la primera posición del Grupo H del Mundial 2026 al vencer 0-1 a Uruguay, el seleccionador español, Luis de la Fuente, valoró la capacidad de sus dirigidos para adaptarse a un escenario de máxima exigencia.

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El técnico destacó que el plantel superó una prueba de gran intensidad y dureza futbolística, en un contexto en el que la Roja se jugaba clasificar en primer lugar, mientras que los Charrúas necesitaban el triunfo para avanzar de ronda.

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"El equipo siempre responde. Hemos sabido jugar otro tipo de partido", apuntó el estratega, quien además lamentó la lesión de Yéremy Pino y señaló que están a la expectativa de conocer la gravedad del golpe.

De la Fuente explicó que la propuesta charrúa hizo sumamente difícil ligar tres o cuatro pases seguidos debido a una presión asfixiante que, sumada a las constantes faltas, cortó por completo el ritmo del juego.

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No obstante, elogió la lectura que hicieron sus jugadores para contrarrestar el planteamiento rival. "Muy contentos, encantadísimos con todos los jugadores", añadió el estratega.

"Hemos interpretado muy bien las necesidades del partido. Hemos sufrido muchísimo en defensa y ese gol ha sido lo justo para ganar". De cara al futuro en el torneo, el seleccionador remarcó que irán partido a partido. "Lo que tenga que venir vendrá", concluyó.