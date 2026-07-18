De la Fuente evita comparar a Lamine Yamal con Messi antes de la final del Mundial

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El seleccionador de España, Luis de la Fuente, evitó comparar a Lamine Yamal con Lionel Messi en la antesala de la final del Mundial frente a Argentina y dejó claro que el joven extremo debe seguir construyendo su propio camino.

"Lamine tiene que ser Lamine, porque Messi es alguien inigualable. Tiene un talento descomunal y es un ejemplo para los más jóvenes por todo lo que está haciendo en este Mundial.

La mejor manera de ayudar a Lamine es potenciar sus características, porque tiene un potencial a futuro excepcional", afirmó en la conferencia de prensa previa al duelo del domingo en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

️ "Lamine tiene que ser Lamine y Leo Messi es un ejemplo para los futbolistas más jóvenes".



➡️ "La clave del éxito es trabajar, trabajar y trabajar, además de rodearse bien de buenos compañeros".



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Lamine, disponible

De la Fuente también confirmó que el futbolista del Barcelona se encuentra en buenas condiciones físicas pese a una molestia sufrida en el partido anterior.

"Está bien. Ha entrenado con normalidad. Tenía una ligera molestia tras recibir un 'bocadillo' en el muslo, pero todavía queda la última sesión, que siempre es el momento más crítico", explicó.

Durante la rueda de prensa, Scaloni se encontró con el técnico de la Roja. (Foto: AFP)

La anécdota con Messi

El técnico español recordó la primera vez que vio jugar a Messi, cuando dirigía a la cantera del Sevilla y enfrentó al Barcelona en un partido de Copa.

"Me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi. Le hicimos un marcaje individual y hasta el minuto 70 íbamos 0-0. Cuando amonestaron al jugador que lo estaba marcando, lo cambié y Messi nos metió cuatro goles", relató entre sonrisas.

Pese al peligro que representa el capitán argentino, descartó asignarle una marca personal. "No le vamos a poner un marcaje individual, pero sí le vamos a prestar una atención especial, igual que ellos harán con nuestros jugadores", señaló.

️ "Tanto Scaloni como yo coincidimos en muchos principios y formas de pensar. Creo que no somos equipos tan diferentes".



➡️ "El partido será muy iguadado, de detalles, pero debemos de imponernos".



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Elogios para Scaloni

De la Fuente también habló de su buena relación con el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, a quien tuvo como alumno durante un curso de entrenadores en 2017.

"Nos hace muchísima ilusión enfrentarnos. Tenemos una gran relación, somos dos grandes competidores y existe una admiración mutua", concluyó.

*Con información de agencias