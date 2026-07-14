"Una final del Mundial es algo al alcance de pocos", celebra De la Fuente

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El seleccionador de España, Luis de la Fuente, se mostró eufórico por la clasificación de la Roja a su segunda final en un Mundial, considerando que un partido así es "un lujo solo para los elegidos".

"Hay mucha tensión acumulada ahora. Esto es una gran responsabilidad. Es un lujo, una final del Mundial está al alcance de pocos. Hay que asimilar todo esto. Cuando comenzamos este proyecto hace tres o cuatro años teníamos esta idea y hemos sido fieles a ella", declaró el entrenador al concluir el encuentro.

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"Ahora es difícil describir. Esto debe ser algo parecido a la felicidad. Es un orgullo dirigir a un grupo de jugadores así. Todavía queremos seguir, nos queda un paso más", apuntó.

De la Fuente destacó que la victoria española es un premio al compromiso colectivo de sus jugadores.

"Francia es un equipo dificilísimo. Hoy nos enfrentábamos a una de las mejores plantillas, a un grupo de jugadores estupendo. Pero como equipo, nosotros somos los mejores del mundo", celebró el técnico riojano.

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Preguntado por los festejos en España por este triunfo ante los franceses, De la Fuente se mostró especialmente emocionado.

"Es muy bonito sentir un vínculo así, sentir que estás haciendo feliz a la gente. Es un orgullo ser español y el domingo tenemos otra ocasión de demostrarlo", dijo ilusionado y ya palpitando el duelo definitivo.

*Con información de AFP