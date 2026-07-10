Torres prioriza la salud mental previo al juego vs. Bélgica

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Este jueves, la Real Federación Española de Futbol difundió un video en redes sociales con Ferran Torres, quien afirmó que pone especial valor a la salud mental porque "cuando estás bien mentalmente, estás bien en todo lo demás".

En la antesala a los cuartos de final, en los que España se medirá contra Bélgica en Los Ángeles, esta producción muestra cómo viven los futbolistas las exigencias de un Mundial lleno de sorpresas y en el que el equipo dirigido por Luis de la Fuente viene de menos a más.

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Sobre la salud mental, Ferran expresó que "es algo que se trabaja y se aprende. No creo que nadie nazca fuerte física y mentalmente. Es algo que tienes que ir trabajando y dándole valor. Cuando estás bien mentalmente estás bien en todo lo demás".

El delantero, con un semblante tranquilo, transmitió que "todo lo que pasa, sea bueno o malo, son aprendizajes de la vida. No hay que dramatizar, todo pasa y tiene su por qué. Tienes que tomar la parte positiva de cada cosa y darle el valor que tiene. A partir de ahí, pensar que tienes otra oportunidad al día siguiente".

Ferran Torres suma 10 remates, 9 tiros dentro del área y 1 desde afuera. Tres de los remates, han sido de cabeza. (Foto: AFP)

Aunque Torres ha sido fuertemente criticado por algunos errores en la definición, fue el responsable de dar la asistencia a Mikel Merino que liquidó la llave contra Portugal y dio el boleto a siguiente ronda.

"Podría haberla dado un poco antes, bromeó, pero la reacción de todo el equipo fue la de un equipo que tiene mucha pasión y ganas de seguir haciendo historia y eso habla de la fortaleza del equipo", explicó.

Ferran confesó que lleva consigo una cruz y una virgen porque se siente apoyado y con mucha fe. En ese mismo espacio, agradeció hablar con David Villa hace poco.

El delantero español Ferran Torres acumula 58 pases con una precisión del 79%. Además, registra 5 centros. (Foto: AFP)

"Los consejos de alguien como él son bienvenidos. Siempre que tengo la oportunidad de hablar con él es una suerte. Me dice que tenga la paciencia porque siempre he marcado y voy a seguir marcando", compartió.

El cuadro español llega con suficiente tiempo a su campo de entrenamiento, al menos una hora, dijo Ferran, por lo que aprovecha a unirse a la rutina de sol de Marcos Llorente.

Ferran Torres registra 6 pérdidas de balón provocadas, 62 presiones defensivas y 10 presiones defensivas directas. (Foto: AFP)

"Sobre todo no estar encerrado en el vestuario. La Vitamina D siempre es muy importante, el tener ratos de risas, diferentes y nos viene muy bien", concluyó.

*Con información de agencias.