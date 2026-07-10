Torres prioriza la salud mental previo al juego vs. Bélgica

Este jueves, la Real Federación Española de Futbol difundió un video en redes sociales con Ferran Torres, quien afirmó que pone especial valor a la salud mental porque "cuando estás bien mentalmente, estás bien en todo lo demás".
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En la antesala a los cuartos de final, en los que España se medirá contra Bélgica en Los Ángeles, esta producción muestra cómo viven los futbolistas las exigencias de un Mundial lleno de sorpresas y en el que el equipo dirigido por Luis de la Fuente viene de menos a más.
Sobre la salud mental, Ferran expresó que "es algo que se trabaja y se aprende. No creo que nadie nazca fuerte física y mentalmente. Es algo que tienes que ir trabajando y dándole valor. Cuando estás bien mentalmente estás bien en todo lo demás".
El delantero, con un semblante tranquilo, transmitió que "todo lo que pasa, sea bueno o malo, son aprendizajes de la vida. No hay que dramatizar, todo pasa y tiene su por qué. Tienes que tomar la parte positiva de cada cosa y darle el valor que tiene. A partir de ahí, pensar que tienes otra oportunidad al día siguiente".
Aunque Torres ha sido fuertemente criticado por algunos errores en la definición, fue el responsable de dar la asistencia a Mikel Merino que liquidó la llave contra Portugal y dio el boleto a siguiente ronda.
"Podría haberla dado un poco antes, bromeó, pero la reacción de todo el equipo fue la de un equipo que tiene mucha pasión y ganas de seguir haciendo historia y eso habla de la fortaleza del equipo", explicó.
Ferran confesó que lleva consigo una cruz y una virgen porque se siente apoyado y con mucha fe. En ese mismo espacio, agradeció hablar con David Villa hace poco.
"Los consejos de alguien como él son bienvenidos. Siempre que tengo la oportunidad de hablar con él es una suerte. Me dice que tenga la paciencia porque siempre he marcado y voy a seguir marcando", compartió.
El cuadro español llega con suficiente tiempo a su campo de entrenamiento, al menos una hora, dijo Ferran, por lo que aprovecha a unirse a la rutina de sol de Marcos Llorente.
"Sobre todo no estar encerrado en el vestuario. La Vitamina D siempre es muy importante, el tener ratos de risas, diferentes y nos viene muy bien", concluyó.
*Con información de agencias.