De la Fuente dice que Yamal jugará ante Cabo Verde, pero no será titular

-

Luis de la Fuente habló con la prensa previo al partido de este lunes contra Cabo Verde. Aunque no dio detalles sobre la alineación, aseguro que ha recuperado a Yamal y que será parte del grupo que sume minutos en el debut.

"Está disponible pero no para comenzar el partido, en perfectas condiciones para disputar unos minutos", señaló el seleccionador español sobre la presencia de Lamine Yamal, en el debut en el Mundial ante Cabo Verde.

La convocatoria de España fue calificado como heterogéneo, donde son representados hasta 13 equipos de cuatro ligas. (Foto: AFP)

"La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones, ha llegado fantásticamente, entrenando muy bien, como Nico (Williams) y Víctor (Muñoz). Está disponible, veremos cómo se desarrolla el partido", dijo De la Fuente.

Durante la concentración de España en Chattanooga, Yamal ha estado recuperándose de una lesión muscular en el muslo izquierdo sufrida en el tramo final de la temporada con el Barcelona. Misma situación para Williams y Muñoz.

Favoritismo: "un recurso literario"

"Lo del favoritismo es un poco un recurso literario ¿qué significa en el deporte? Te sitúa entre los posibles candidatos, pero solo gana uno... Le doy importancia por el reconocimiento a la trayectoria de unos jugadores con un recorrido excepcional. Nunca había visto un Mundial con tantos candidatos reales a ganarlo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selección Española Masculina de Fútbol (@sefutbol)

"Os sorprenderá"

Según el seleccionador de España, en Cabo Verde "tienen conceptos tácticos muy definidos, futbolistas con gran físico, muy veloces, fueron capaces de dejar fuera a Camerún. Seguramente será una de las sorpresas del Mundial. Tendremos que sufrir para ganar. El gran público descubrirá lo que puede ser Cabo Verde".

En la convocatoria de Luis de la Fuente, hay cinco campeones en París 2024: Joan García, Eric García, Marc Pubill, Pau Cubarsí y Álex Baena. (Foto: AFP)

Una familia con mentalidad fuerte

De la Fuente habla sobre el grupo, que se ha autodefinido como una familia. "Es un concepto de unión, de cercanía, de hacer por un familiar todo lo que te pide y más. Somos buena gente, tenemos solidaridad, generosidad y compañerismo, anteponer el bien colectivo. La idea de familia la empezamos a acuñar en la Eurocopa, salió de manera natural, dijimos 'llevamos más tiempo aquí que con nuestra familia...' Y era verdad. Lo que formamos es algo muy potente y es saludable trabajar así".

"Creo que es una forma de entender la vida, se adquiere en la competición. Hay frases que se dicen por gusto literario, como 'solo vale ganar', en la vida se pierde más que se gana y en el deporte todavía más, pero lo importante es el carácter y la actitud, que te acerca a tener más posibilidades de ganar, aunque no te lo asegura. El carácter y la actitud de mis futbolistas lo llevan de serie y es muy positivo para afrontar cualquier competición".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selección Española Masculina de Fútbol (@sefutbol)

Al ser cuestionado sobre su medio campo, dijo que es el mejor del mundo. Tenemos al Balón de Oro Rodri, a Zubimendi, Pedri, Fabián, Olmo, Merino, Gavi, Baena... No me quiero olvidar de ninguno. ¿A quién quito? Para que vean el nivel que tenemos, habrá futbolistas que se queden fuera, pero ellos comprenden el rol y lo aceptan, es la suerte de esta selección".

Respondió también sobre sus arqueros. "Son tres porteros excepcionales.... Me encanta que se hable de Raya, uno de los mejores del mundo, como García y Simón, soy un privilegiado. Es una suerte".

Es el único entrenador en la historia en ganar la Eurocopa Sub-19, Sub-21 y la absoluta con España. (Foto: AFP)

Culminación de su trayectoria

"Os mentiría si os dijera que esto lo había soñado, soy práctico y cortoplacista, me lo ha enseñado la vida. En la federación he ido quemando etapas, soñaba con hacer las cosas bien en el día a día", añadió.

"Esto demuestra que haciendo las cosas bien y siendo coherente con el trabajo, más veces salen las cosas. Estoy en el mejor momento de mi vida en lo personal y profesional. Seguro de lo que tengo entre manos. Con tranquilidad y mucha calma, estoy muy bien acompañado en este viaje" concluyó.