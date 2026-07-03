Así estará el tránsito en Guatemala este primer fin de semana de julio

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El tránsito se verá complicado desde este viernes debido a distintas actividades, como el aumento de compras por el pago del Bono 14, los partidos decisivos del Mundial 2026 y el retorno a las actividades normales durante este primer fin de semana de julio.

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La afluencia vial se prevé desde horas de la tarde del viernes 3 de julio, dado que existe dos partidos de fútbol claves para el Mundial 2026.

Varios aficionados acudirán a restaurantes y centros comerciales a vivir el encuentro entre Argentina y Cabo Verde a las 18:00 horas y entre Colombia vs. Ghana a las 21:30 horas.

Para este fin de semana, se iniciará un mayor movimiento en los comercios, previo al pago del Bono 14 en Guatemala. Por lo que las áreas cercanas a centros comerciales registrarán mayor congestión vehicular.

Además, este sábado también se disputarán los primeros partidos de los Octavos de final del Mundial 2026, por lo que seguirá en aumento la movilidad de los guatemaltecos hacia restaurantes o distintos puntos para continuar la fiebre de la Copa del Mundo.

Entre ellos, a las 15:00 horas se tendrá el encuentro entre Paraguay y Francia, uno de los más esperados de la jornada.

Aficionados se reunirán para continuar viviendo la Copa del Mundo. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Continuará el tránsito

Luego del descanso largo del asueto del Día del Ejército, los guatemaltecos vivirán el primer fin de semana de julio con dicha afluencia vehicular.

Sin embargo, la alta movilidad también se incrementará el lunes 6 de julio, cuando los centros educativos universitarios privados retomen las actividades académicas.

Ese mismo día, el Ministerio de Educación informó, según el Acuerdo Ministerial No. 4817-2025, que se oficializa el retorno a clases el lunes también, tras las vacaciones de medio año en el sector público, mientras que algunos centros del sector privado ya han iniciado actividades.