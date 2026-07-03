Alertan por aumento de extorsiones telefónicas ante la llegada del bono 14

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Las extorsiones telefónicas se perfilan como una de las modalidades criminales que podría registrar un aumento durante el mes de julio, especialmente en las primeras semanas, cuando las autoridades prevén un mayor movimiento económico en el país debido al pago del Bono 14.

La Policía Nacional Civil (PNC) advierte que, durante julio cuando se realiza el pago del Bono 14, las estructuras criminales presionan para acceder al dinero de los guatemaltecos trabajadores.

Según la PNC, las extorsiones telefónicas son una de las estrategias criminales con mayor aumento; que buscan por medio de intimidación y amenazas lograr depósitos.

Pero, ¿cómo funcionan? Inicialmente acceden a tu número telefónico a través del registro de información digital, en que les permite conocer el número y los nombres que tienes registrado en redes sociales.

Con este dato inicial, los delincuentes llaman indicando que deben "hablar contigo por un asunto" o "que pasaron a tu casa a buscarte" aprovechando la vulnerabilidad y miedo de la población para acceder a negociar un monto y así "evitar dañar tu integridad"

Comúnmente, la PNC a través de su línea de denuncia, señala que estas intimidaciones, a diferencia de las extorsiones reales, no proporcionan datos específicos.

La diferencia radica en que estas "llamadas", aunque aseguren que "conocen donde vives o tu entorno", forman parte de estrategias de persuasión.

Si no brindan información concreta como una dirección, características de tu vehículo u otros datos particulares, podría tratarse de un intento de engaño, "que debe denunciarse", dijo la PNC.

La PNC solicita interponer la denuncia correspondiente para investigar cada caso en específico y poder hallar con los responsables y brindar medidas de seguridad a los afectados.

Las autoridades asesoraran cada situación de riesgo por medio de PBX. 1561 de Crime Stoppers, o al WhatsApp 3764-1561.

Sigue estas recomendaciones y protege tu Bono 14 pic.twitter.com/tFS0WO5LTp — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 1, 2026

Recomendaciones

La PNC posee activo un Plan Operativo contra el crimen durante el pago del Bono 14. En el cual se ha desplegado un grupo motorizado de agentes además de reforzar los operativos de seguridad, para brindar seguridad y prevención a los ciudadanos.

Además, recomienda que evite:

Utilice siempre sitios web confiables para realizar compras en línea; no ingrese a enlaces sospechosos o de dudosa procedencia.

Evite el retiro de sumas altas de dinero en efectivo.

No permita que desconocidos le ayuden en cajeros bancarios; esta práctica suele ser utilizada para engaños y robos.

Mantenga sus pertenencias seguras y evite portar o exhibir fajos de billetes en lugares con aglomeración para prevenir hurtos.

La Policía Nacional Civil le recomienda #EstamosCumpliendo#ProtegerYServir pic.twitter.com/qb6uPYDNQs — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 3, 2026