Olimpia de Paraguay confirma el fichaje de Tim Payne

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El Olimpia de Paraguay anunció este jueves la incorporación del defensor neozelandés Tim Payne, quien actualmente representa a su país en la Copa del Mundo.

A través de una publicación en la red social X, la institución sudamericana dio la bienvenida al futbolista con un mensaje en el que destacó la distancia entre ambos países y su llegada al equipo más laureado del país. De esta manera, el club confirmó los rumores difundidos por la prensa local durante los últimos días.

Olimpia, considerado uno de los históricos del continente, es el equipo con más títulos en Paraguay y cuenta con tres conquistas de la Copa Libertadores, siendo la más reciente la obtenida en 2002.

Payne también ha ganado notoriedad fuera de las canchas. Antes del inicio del Mundial, incrementó considerablemente su popularidad en redes sociales gracias a un desafío impulsado por un creador de contenido. Su estreno en la máxima competición internacional se produjo el lunes, cuando Nueva Zelanda igualó 2-2 frente a Irán.

Nueva Zelanda y Paraguay.







Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay.



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New Zealand and Paraguay.







From the other side of the world, to the most glorious Club in Paraguay.



… pic.twitter.com/OMEp3cpFvC — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 18, 2026

Nacido en Auckland en 1994, Timothy John Payne se formó futbolísticamente en Auckland City. Más adelante se trasladó a Inglaterra para integrarse a las divisiones inferiores del Blackburn Rovers, donde incluso llegó a tener participación con el primer equipo.

Tras su paso por el fútbol estadounidense, regresó a Oceanía y encontró estabilidad en Wellington Phoenix, la única institución neozelandesa que compite en la A-League, el principal torneo profesional de Australia.