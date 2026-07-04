Marruecos destaca la reacción ante un Canadá "impresionante"

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El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, destacó la reacción de su equipo en la segunda parte, cuando cayeron los tres goles de la victoria en octavos de final del Mundial frente a un Canadá que "estuvo impresionante".

"Estamos muy contentos. Es un partido de Copa del Mundo y estos son encuentros difíciles, con equipos que se juegan la vida", declaró Ouahbi.

Marruecos sumó 1 tiro de esquina y 26 lanzamientos de falta en el juego ante Canadá. (Foto: AFP)

"Reaccionamos muy bien en la segunda parte en las segundas jugadas y los duelos. Debo reconocer que Canadá estuvo impresionante, hizo un partidazo pero en la segunda parte pudimos aprovechar los espacios que nos dejaron, esa fue la clave", analizó el técnico.

Marruecos se impuso 3-0, con goles de Azzedine Ounahi (50' y 82') y Soufiane Rahimi (90+8') y se clasificó para los cuartos.

Marruecos completó 3 de los 6 centros registrados en el duelo de octavos de final. (Foto: AFP)

Ounahi, por su parte, restó importancia a quién haga los goles en este equipo: "No importa marcar un doblete, lo más importante es que hayamos ganado y que sigamos con nuestro recorrido".

Marruecos hizo 3 remates dentro del área penal y 2 desde afuera. (Foto: AFP)

"Nos pusieron en apuros en la primera parte y estaban mejor organizados, pero hablamos con el entrenador en el descanso y mejoramos", dijo el centrocampista Ayyoub Bouaddi en la zona mixta.

Marruecos ha ganado los 2 enfrentamientos oficiales en Copas del Mundo ante Canadá. (Foto: AFP)

"Estoy orgulloso de la clasificación y lo daremos todo para continuar la aventura. Vamos a descansar y pensar en el próximo partido", añadió.