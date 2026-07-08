Futbolista mexicano Gil Mora se gradúa de bachillerato tras el Mundial

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El integrante de la selección mexicana Gil Mora celebró su graduación de nivel medio, tras su participación en el Mundial FIFA 2026.

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El astro mexicano fue ovacionado por sus compañeros a pasar al estrado a recibir el diploma de la "preparatoria", que en Guatemala es diversificado.

Foto: Instagram.

Gritos y aplausos se escucharon cuando fue el turno del futbolista. "Esperamos que cuando sean famosos y salgan en televisión se acuerden de sus maestros", dijo.

"Morita" como es tratado con cariño concluyó con esta parte de sus estudios a sus 17 años. Su disciplina dentro y fuera del juego son inspiración para muchos jóvenes.

Actualmente el jugador ha despertado el interés del Manchester United, el Arsenal y el Real Madrid, aún se desconoce cuál equipo europeo integrará pues su agente dijo que podría dar el salto a Europa. Por ahora sigue vinculado a los Xolos (Club Tijuana) de la liga MX.

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¿Quién es Gil Mora?

Gil Mora "Morita", nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es una de las grandes revelaciones de la Selección Mexicana de la Copa del Mundo 2026, haciendo historia como el segundo jugador más joven en debutar en un Mundial.

Debutó a los 15 años con el Club Tijuana en la Liga MX. Además de su éxito deportivo. Concluyó sus estudios de preparatoria en el "Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank" en Tijuana.

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#Morita #FutbolMexicano #DeTijuanaParaElMundo #Crack ♬ sonido original - Patty Lara @patricialara3 ⚽️ Nuestro "Morita" ya se graduó de la prepa Con apenas 17 años y después de romperla en el Mundial con la Selección Mexicana, Gilberto Mora terminó sus estudios de Preparatoria en Tijuana. El joven que se ganó el corazón de todo México gracias a su manera tan natural de jugar en cada partido, fue ovacionado por sus compañeros de clase al ser nombrado en la ceremonia de graduación. El viejo continente ya lo está esperando para verlo triunfar en el mejor fútbol del planeta. #OrgulloMexicano