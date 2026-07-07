Guatemalteco queda atrapado entre pelea de aficionados argentinos y egipcios

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Un guatemalteco quedó atrapado entre aficionados de las selecciones contrincantes tras el encuentro ocurrido este día, en el que Argentina derrotó 3-2 a Egipto en el Mundial FIFA 2026.

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En un video compartido por un egipcio se aprecia el momento en el que la selección de rojo se enfrenta a golpes y lanzamiento de cerveza con sus contrarios de la albiceleste en una dura competencia en los octavos de final.

En un momento de la toma aparece un hombre con la camisola de "La sele" junto a su acompañante, una mujer que lleva una playera blanca. También se ve que el aficionado de Guatemala conversa entre la muchedumbre.

El fanático nacional fue reconocido por muchos guatemaltecos y se hizo viral de inmediato.

Durante el encuentro entre Argentina y Egipto Messi ganó un Record Guinness como el futbolista con más penales fallados en un Mundial de la FIFA.

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