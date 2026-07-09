Ellos son los futbolistas más guapos de cuartos de final del Mundial 2026

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Furor en TikTok por el Mundial 2026: estos son los jugadores más guapos de las ocho selecciones clasificadas a la fase de cuartos de final.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado diversas emociones desde su inicio, como alegrías, tristezas, enojos, pero también ha despertado pasiones entre las admiradoras a través de redes sociales, quienes refieren que ven los partidos para apreciar la belleza de los futbolistas.

Es por ello que te mostraremos una lista de algunos de los favoritos de las internautas; sin embargo, solo verás a los integrantes de los equipos clasificados a los cuartos de final.

¿Quiénes juegan los cuartos de final?

Los que obtuvieron su pase a la siguiente ronda son: Inglaterra, Suiza, Francia, Noruega, España, Bélgica, Argentina y Marruecos.

Estos equipos han peleado por ganarse un lugar en la final, pero también se han ganado el corazón de las admiradoras, y esta es la lista:

Inglaterra

1. El favorito de muchas es Jude Bellingham, quien juega en Inglaterra y que además es centrocampista en el Real Madrid.

En TikTok circulan diversos videos que le han hecho al jugador inglés y algunos de los comentarios son: "Querido diario, desde hoy soy fifas", "Si o no marinas", entre muchos más.

El jugador comparte en sus redes sociales momentos agradables con sus compañeros. (Foto: Instagram/Jude Bellingham)

El inglés brilla en España con el Real Madrid. (Foto: Instagram/Jude Bellingham)

2. Declan Rice, centrocampista del Arsenal F. C. de la Premier League de Inglaterra, también ha robado corazones en redes sociales.

Algunos de los comentarios más destacados son: "Te amo arroz" y "Muy Ángela Aguilar de mi parte", porque tiene novia.

Declan Rice ha acaparado la mirada de muchas seguidoras durante este Mundial. (Foto: Instagram/Declan Rice)

Rice brilla en el Arsenal de Londres. (Foto: Instagram/Declan Rice)

Suiza

La selección de Suiza complica las cosas, porque había que elegir solo a dos, pero los favoritos son:

1. El futbolista internacional suizo Eray Cömert también disputa la Copa Mundial de Fútbol de 2026 con la selección de Suiza.

Actualmente, Cömert se encuentra sin equipo, pues su contrato con el Valencia C. F. de España finalizó el 30 de junio de este año.

Eray Coemert busca ayudar a Suiza a avanzar hasta la final del torneo. (Foto: Instagram/Eray Coemert)

El jugador cuenta con una gran cantidad de seguidores en Instagram. (Foto: Instagram/Eray Coemert)

2. Miro Muheim es otro de los favoritos de las chicas. Es un futbolista profesional suizo que juega como lateral izquierdo o centrocampista en el Hamburger SV de la Bundesliga alemana y en la Selección de fútbol de Suiza.

En redes sociales las seguidoras comentan: "Quién es ese bebito", e incluso lo comparan con Brad Pitt en su juventud.

Miro ha acaparado las miradas en las redes sociales. (Foto: Instagram/Miro Muheim)

Algunos comparan al jugador a Brad Pitt en su juventud. (Foto: Instagram/Miro Muheim)

Francia

1. Lucas Hernández es un futbolista francés que juega como defensa en el Paris Saint-Germain de la Ligue 1 y en la selección nacional de dicho país.

Lucas Hernández tiene un aura que atrae miradas. (Foto: Instagram/Lucas Hernández)

Lucas sigue brillando como jugador del PSG. (Foto: Instagram/Lucas Hernández)

2. Su hermano, Theo Hernández no se queda atrás, pues también roba suspiros. Juega como lateral izquierdo en el Al-Hilal de la Liga Profesional Saudí y es internacional absoluto con la selección de Francia.

Theo Hernández es otro de los jugadores de la selección francesa con gran admiración. (Foto: Theo Hernández)

Hernández no deja de sorprender en redes sociales. (Foto: Instagram/Theo Hernández)

España

1. Ferran Torres García es futbolista profesional que juega como delantero o extremo en el F. C. Barcelona de LaLiga y es internacional absoluto con la selección de España.

"El tiburón" no pasa desapercibido para sus admiradoras. (Foto: Instagram/Ferrán Torres)

Ferrán busca consagrarse con España en este Mundial 2026. (Foto: Instagram/Ferrán Torres)

2. También está Héctor Fort García, que juega como lateral derecho y su club de origen es el F. C. Barcelona de la Primera División de España.

El jugador del Barcelona ha sorprendido a las amantes del fútbol. (Foto: Instagram/Héctor Fort)

El jugador espera conseguir el título mundial con La Roja. (Foto: Instagram/Héctor Fort)

Noruega

1. Aunque posee una belleza peculiar, quisimos mencionar a Erling Haaland, ya que ha cobrado mayor popularidad en este mundial y una gran cantidad de chicas se sienten atraídas por él; incluso comentan sus publicaciones con: "Te amo Haaland, soy tu fan desde hace una semana", "Te amo más que a mi novio", entre otros que te robarán una sonrisa.

Haaland un futbolista profesional de 25 años que juega como delantero centro para el Manchester City F.C. en la Premier League de Inglaterra y en el Mundial representa a Noruega.

Erling Braut Haaland ha sido una sorpresa y ha cambiado la opinión de muchas. (Foto: Instagram/Erling Haaland)

Quiere guiar a Noruega hasta la final del Mundial 2026. (Foto: Instagram/Erling Haaland)

2. También está Kristoffer Ajer, que destaca como defensa central o lateral derecho. Actualmente juega en el Brentford F. C. de la Premier League de Inglaterra y es internacional absoluto con Noruega.

Kristoffer Ajer no se quiere despedir aún del Mundial. (Foto: Instagram/Kristoffer Ajer)

Kristoffer Ajer, es un futbolista noruego que juega como defensa en el Brentford F. C. de la Premier League. (Foto: Instagram/Kristoffer Ajer)

Bélgica

1. Maxim De Cuyper es un futbolista profesional belga que juega como lateral izquierdo y actualmente milita en el Brighton & Hove Albion.

Maxim de Cupier brilla con la sorpresiva Bélgica. (Foto: Instagram/Maxim de Cupier)

Maxim juega de centrocampista en el Brighton & Hove Albion F. C. de la Premier League. (Foto: Instagram/Maxim de Cupier)

2. Kevin De Bruyne es un futbolista profesional belga, considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo. En la actualidad juega para la S. S. C. Napoli de la Serie A de Italia y lidera la selección de Bélgica.

De Bruyne es un futbolista belga que juega de centrocampista en la S. S. C. Napoli de la Serie A de Italia. (Foto: Instagram/Kevin de Bruyne)

Es considerado como un jugador completo por su capacidad de pase, regate y disparo. (Foto: Instagram/Kevin de Bruyne)

Marruecos

1. No podemos dejar atrás a Brahim Díaz, ya que es de los preferidos por las aficionadas del fútbol. Incluso ya le han hecho varios edits y los comentarios te sacarán una sonrisa; estos son algunos: "¿Quieres ser mi marido?" y "No te puedo olvidar".

Es un futbolista profesional hispano-marroquí que juega como mediocampista ofensivo o extremo en el Real Madrid C. F. y es la gran figura internacional de la selección de Marruecos.

Brahim Diaz es un futbolista hispanomarroquí que juega de centrocampista en el Real Madrid C. F. de la Primera División de España. (Foto: Instagram/Brahim Díaz)

Brahim se inició como futbolista con seis años en la U. D. Mortadelo y en el C. D. Tiro Pichón, clubes de su ciudad natal. (Foto: Instagram/Brahim Díaz)

2. También te mencionamos a Alaa Bellaarouch, quien juega como portero en el Dinamo București de la Liga I de Rumania. El guardameta de 24 años llegó al club de Bucarest en junio de 2026, cedido por una temporada desde el SC Braga de Portugal, dueño de su ficha hasta 2030.

El jugador actualmente juega con el equipo FC Dinamo de Bucarest. (Foto: Instagram/Alaa Bellaarouch)

El marroquí fue cedido por SC Braga. (Foto: Instagram/Alaa Bellaarouch)

Argentina

Cuando escuchas o lees Argentina seguramente se te viene Lionel Messi a la cabeza, pero el Goat no está en esta lista en la que podríamos mencionar a muchos, pero solo colocaremos dos, que son los más mencionados en TikTok, estos son:

1. Leandro Paredes es un futbolista profesional argentino que juega como mediocampista central en el Club Atlético Boca Juniors y es internacional absoluto con la selección de Argentina.

En sus videos le comentan: "Es mi novio, pero el todavía no lo sabe", mientras que otras colocan "Perdida en esos ojos color cielo".

Leandro Paredes juega para el Boca Jr de Argentina. (Instagram/Leandro Paredes)

Es internacional con la selección de Argentina desde el 13 de junio de 2017. (Instagram/Leandro Paredes)

2. Julián Álvarez es otro de los favoritos.

Con 26 años, se desempeña como delantero centro en el Club Atlético de Madrid y en la selección de fútbol de Argentina.

Julián Álvarez juega como delantero en el Club Atlético de Madrid de la Primera División de España. (Foto: Instagram/Julián Álvarez)