Las zonas más peligrosas para los buses debido a extorsiones en Guatemala

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El presidente de la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas afirmó que necesitan un plan de seguridad en donde los inviten a participar y explicó las áreas más peligrosas para circular.

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En conferencia de prensa, el presidente de la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex), Gamaliel Chin, dio a conocer las zonas rojas del departamento de Guatemala que representa riesgo para pilotos del transporte extraurbano.

Chin aseguró que uno de los focos rojo en el departamento de Guatemala ésta ubicado en las cercanías al centro preventivo de la zona 18, considerada como un área de extorsión.

Agregó que esto daña a municipios como Palencia, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, lo que repercute en el ingreso al atlántico.

Afirmó que este tipo de comportamiento no es exclusivo solo de este sector, pues señaló que igual situación sucede en la CA1 Occidente también se concretan hechos delictivos de esta naturaleza, debido a la proximidad que tiene con la cárcel de Chimaltenango.

Según el presidente de la Gretrucex las áreas cercanas a las cárceles son focos rojos para los pilotos de buses de rutas cortas. (Foto: Archivo/Soy502)

Dijo que es difícil tomar en consideración que puntos, están causando esta alza en la criminalidad, en estas temporadas, las cuales lamentablemente se generan como "Bono 14" de los delincuentes.

Con esto, aseveró que necesitan un plan conjunto, en el cual no sólo nos inviten a participar, sino que incida en la seguridad de los guatemaltecos.