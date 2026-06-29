“Ganar es lo más importante”, declara el capitán de Brasil

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Tras la victoria de la Canarinha 2-1 sobre Japón, Marquinhos, el capitán sudamericano, habló con la prensa y afirmó que la clave del éxito fue la calma y confianza que les transmitió el técnico Carlo Ancelotti.

Los Samuráis Azules se adelantaron en el marcador generando incertidumbre en la pentacampeona del Mundo y resquebrajando sus aspiraciones de seguir en la pelear por la Copa, sin embargo, el técnico italiano parece haber dado a sus jugadores las palabras precisas para remontar.

El capitán de Brasil, Marquinhos suma 358 pases con una precisión del 97 %. (Foto: AFP)

"Él nos pasó mucha calma y mucha confianza, y nos mostró los espacios para que nosotros los exploráramos", dijo el central.

Expresó, además, que ver el resultado adverso durante el medio tiempo favoreció a la reacción de la escuadra verdeamarela.

Marquinhos ha registrado 54 desmarques para recibir balón. (Foto: AFP)

"En el primer tiempo teníamos el control del juego, pero no tuvimos muchas oportunidades. Y fue lo que cambiamos en la segunda mitad: un poco más de agresividad, un poco más de intentar el uno contra uno, atacar más los espacios", explicó.

Marquinhos manifestó que en esta clase de torneos "ganar es lo más importante, no importa cómo conseguir los resultados". Insistió en que esa es la mentalidad que debe predominar en las siguientes jornadas.