"Ganó el mejor equipo", dice Potter tras la eliminación ante Francia

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El sueño de Suecia en el Mundial 2026 terminó con un baño de realidad. Tras la dura derrota 3-0 en Nueva Jersey, el técnico Graham Potter fue completamente honesto y admitió que "ganó el mejor equipo".

El estratega inglés reconoció que el plan de los escandinavos se desmoronó ante el enorme talento de los galos. "Nosotros teníamos que ser perfectos e incluso si lo hubiésemos sido, no sé si lo hubiéramos logrado", añadió.

Graham Potter dijo sentirse orgulloso de sus jugadores y del Mundial que hicieron, aunque reconoció que esperaban avanzar más rondas. (Foto: AFP)

Sobre la derrota, dijo que "no es ninguna vergüenza perder ante Francia", y reconoció que Les Bleus tienen jugadores de gran jerarquía. "No he visto a ningún equipo mejor que ellos", agregó.

También aprovechó para quitarse el sombrero y destacar el nivel de jugadores como Michael Olise y la estrella francesa Kylian Mbappé.

"Es un jugador de muy alto nivel. Su gol fue un ejemplo de velocidad. La forma en que dispara es de muy alto nivel", dijo sobre el goleador del Real Madrid.

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Acerca del extremo que milita en el Bayern Munich, comentó que "tiene capacidad en ambos lados, los pases finales, las asistencias que acaban en gol... Es fantástico ver cómo juega".

A pesar de quedar fuera en los dieciseisavos de final, el técnico defendió el esfuerzo de sus dirigidos y afirmó que se va orgulloso.

"Los jugadores han dado lo máximo, han trabajado como un equipo. Ha sido una experiencia fantástica y tenemos que quedarnos con lo que hemos aprendido", concluyó.