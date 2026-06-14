Hombre escala baranda con un balón en partido del mundial (video)

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Un hombre llamó la atención por quedarse con uno de los balones en un partido del Mundial FIFA 2026.

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El asistente a uno de los partidos se adueñó del balón y corrió por la barda que divide el campo y las gradas; sin embargo ya había personas de seguridad esperándolo al notar que buscaba invadir el césped.

Dos streamers grabaron el momento en el que los agentes se organizaban para detener al "ingenioso" aficionado.

Esto ocurrió en el encuentro Estados Unidos contra Paraguay que quedó 4-1 en favor de los locales.

De pronto, el intrépido se lanzó hacia el campo, pero fue retenido por un fuerte dispositivo de agentes, evidenciando que no permitirán la invasión hacia el lugar donde se encuentren los jugadores.

La acción divide opiniones, especialmente sobre los influencers que han sido blanco de críticas durante los primeros días del certamen.

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