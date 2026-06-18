Panamá deja ir su primer punto mundialista en el descuento frente a Ghana

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Panamá perdió 1-0 con Ghana, que anotó en el descuento, este miércoles en el debut de ambos en el grupo L de la Copa del Mundo de United 2026, en un partido jugado en el Estadio Toronto, en Canadá.

Panamá dominó la pelota saliendo desde atrás y combinando juego interior con desplazamientos por bandas, ante un rival que esperó bien ordenado y apostó a transiciones rápidas, aprovechando la velocidad de sus jugadores.

Fue en el segundo acto cuando hubo más emoción y oportunidades para ambos equipos al adelantar los africanos sus líneas y crear mayor sensación de peligro, que concretó el cuadro dirigido por el portugués Carlos Queiróz en un veloz contragolpe en el tiempo añadido.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Caleb Yirenkyi se convierte en el jugador MÁS JOVEN en TODA la historia de la Copa del Mundo en marcar un gol ganador en el tiempo añadido (último tanto del partido que deshace un empate). Tiene 20 AÑOS y 153 días.



Ranking:

Yirenkyi (Ghana 1-0 Panamá,… pic.twitter.com/Jq6Ao6OdCW — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 18, 2026

Caleb Yirenkyi fue el héroe para Ghana, luego de varios intentos fallidos, al anotar el gol del triunfo en el minuto 90+5, cuando todo parecía terminar en el empate sin anotaciones.

De esta manera, Inglaterra y Ghana lideran el sector L con tres puntos cada uno, mientras que Panamá y Croacia lo cierran sin unidades.

Ahora, Panamá deberá enfocarse en el siguiente duelo, en donde enfrentará en la segunda jornada a Croacia, el martes, también en Toronto, mientras que Ghana hará lo propio ante Inglaterra ese mismo día en Boston.