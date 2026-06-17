"Mostramos el nivel que sabemos que podemos alcanzar", Harry Kane

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El delantero inglés Harry Kane, autor de un doblete en el triunfo contra Croacia (4-2), confesó tras el encuentro en el Estadio Dallas que se pudo observar la mejor versión de Inglaterra, especialmente en el segundo tiempo.

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"Mostramos el nivel que sabemos que podemos alcanzar. Sobre todo en el segundo tiempo, ahí nos vieron en nuestro mejor nivel, tanto con el balón como sin él. Hicimos lo que teníamos que hacer y cerramos el duelo de la mejor manera", aseguró.

Your @MichelobUltra Superior Player of the Match is Harry Kane. #FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/wCnj5u8gbM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

El atacante de Los Tres Leones continuó diciendo que "la primera mitad estuvo un poco más igualada, ellos son un gran equipo. Los goles que recibimos fueron un poco decepcionantes, especialmente el segundo, porque estábamos retrasados, eso no es lo que somos ni el equipo que queremos mostrar".

"Hay que darle mucho crédito al técnico (Thomas Tuchel), porque al medio tiempo nos llamó la atención y nos recordó que teníamos que imponer nuestro juego, y eso fue exactamente lo que terminó pasando", cerró.