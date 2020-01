Giammattei denunció a la SAAS por el pan francés de Q16

El Ministerio Público (MP) realizó varias diligencias en las oficinas de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) por la supuesta compra sobrevalorada de pan, la cual, según el secretario de Comunicación de la Presidencia, Carlos Sandoval, se originó luego de una denuncia promovida por el presidente Alejandro Giammattei.

Según Sandoval, la denuncia fue interpuesta el miércoles por el subsecretario de la SAAS, Juan Rodolfo Archila, quien presentó varias pruebas de anomalías en compras, pero "principalmente enfocado a la adquisición de pan".

A decir del secretario de Comunicación del Presidente, junto con la denuncia se presentó la culminación del contrato con la empresa que distribuía el supuesto pan sobrevalorado.

"Creemos que hay productos sobrevalorados, hay productos que se han presentado que están en las bodegas y no tienen fecha de caducidad, no tienen una envoltura correspondiente, pero también hay otros productos que fueron entregados por esta misma empresa que pertenecen o que están sellados por empresas privadas, lo que significa que se está subcontratando los servicios", detalló.

Sandoval aseguró que han encontrado facturas con la panadería Pangeli de "seis unidades de pan muffin, por ejemplo, que cuestan 16.50 quetzales; hay distintos productos y algunos productos empacados con las marcas privadas que lo tienen en el mercado común".

Además, aseguró que han recibido llamadas de la empresa, a la que le han respondido que "si brindó un servicio al Gobierno y no tiene nada que esconder, que no se preocupe, que no hay ningún inconveniente".

En sus redes sociales, Pangeli negó haber vendido pan al Gobierno a 16 quetzales, "lo vendemos a 2.50 la fila de seis unidades, mientras que en otras panaderías este mismo producto cuesta alrededor de 4 quetzales".