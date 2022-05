Giammattei: "Voy a crear la lista del Zopilote para poner a los enemigos"

El presidente Alejandro Giammattei explotó en contra de sus opositores y críticos durante una reunión con alcaldes congregados en la Anam.

Todo empezó cuando el presidente habló de la elección de Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP). Según el mandatario, la decisión será difícil y, sin decir nombres, aseguró que lo han amenazado

"Ahora viene la elección del próximo fiscal y me han llamado, me han amenazado y me han dicho que me van a quitar, que me van a hacer", dijo e indicó que su respuesta ha sido la misma, pero se refirió a la reunión que sostuvo con "un embajador de una potencia, de un imperio" a quien le había respondido:

"Embajador ustedes no han entendido que mientras yo sea presidente de este país, así de chiquito comparado con el suyo, aquí se respeta la soberanía del país", en ese momento fue aplaudido por alcaldes, ministros y personas de su equipo y del partido Vamos, incluido el diputado Manuel Conde, a quien señalan como próximo candidato de esa agrupación, así como la diputada Sofía Hernández, de la Unión del Cambio Nacional (UCN), partido que ha sido vinculado al narcotráfico.

El presidente, se refirió a sus detractores como "chairos", palabra usada en las redes sociales para descalificar a los opositores y críticos del Gobierno, también aseguró que la "ley está ideologizada" y anunció que en los próximos días tomará decisiones importantes para "fortalecer el sistema de justicia".

Pero a su vez arremetió contra los que calificó como "paladines contra la corrupción". "Fueron los más corruptos", dijo y recordó que a él lo acusaron de un hecho ilícito: "Me tuvieron preso. Yo di la cara, me defendí y demostré mi inocencia, pero aquí, esos grandes paladines de la justicia salieron huyendo cuando les salieron las órdenes de captura".

Sin embargo, el mandatario olvidó mencionar que salió libre luego que el Tribunal Primero de Alto Riesgo ordenó el cierre de la investigación. El Tribunal era dirigido por la Jueza Patricia Flores, a quien, en 2015 la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) solicitó el retiro de su antejuicio por los posibles delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deber al presentar declaración jurada patrimonial.

Lista del Zopilote

Sin embargo, Giammattei continuó y aseguró que los que ahora huyen del país, cometieron actos de corrupción y tienen pruebas.

"En otro país los consideran héroes, cuando la realidad es que podemos demostrar la corrupción de la que ellos eran parte, y están las pruebas y las evidencias", pese a que los señalados han denunciado construcción de casos en su contra. "Allí están los juicios y no es revancha", insistió el mandatario.

Además, Giammattei descalificó la Lista Engels que creó Estados Unidos (EE.UU.) para señalar a las personas "corruptas" y "antidemocráticas" y aseguró: "Yo también voy a crear una lista, será la Lista del Zopilote y vamos a poner allí a los enemigos de Guatemala, porque si lo ponen a uno en esas listas que no valen nada, por lo menos la Lista del Zopilote va a valer algo".

La actual fiscal General y jefa del MP, Consuelo Porras, fue incluida en la Lista Engels de actores corruptos en septiembre del 2021, hecho que fue aceptado como tacha para su reelección. Desde que lo hicieron, el gobierno y Giammattei han tratado de descalificar su inclusión, incluso el mandatario se refirió a ella como "su amiga".