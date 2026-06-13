Un gigante herido frente a la sorpresa del Mundial 2026

Alemania buscará su quinta Copa Mundial, mientras que Curazao quiere dar la sorpresa y hacer historia.
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La jornada del domingo promete emociones intensas. El juego entre Alemania y Curazao parece una adaptación de David y Goliat: una potencia con cuatro títulos mundiales ante una selección debutante con hambre de escribir un nuevo capítulo en la historia de una Copa del Mundo.
Los caribeños, con el experimentado Dick Advocaat en el banquillo, firmaron una destacada clasificación superando a Jamaica, una de las potencias de la región. Por su lado, Die Mannschaft tuvo un transitar lento, pero seguro, en las eliminatorias de la UEFA.
La tetracampeona ha salido victoriosa en cuatro partidos en lo que va del 2026, mientras que Curazao suma 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en sus últimos 5 enfrentamientos.
Este primer encuentro entre ambas selecciones, marcará un especial registro con una Alemania renovada y una orgullosa Curazao, lista para dar batalla, aunque las estadísticas se inclinen a favor de los europeos.
Alemania ha perdido tres veces en su debut mundialista, las más recientes contra México en Rusia 2018 y contra Japón en Catar 2022, por tanto, la afición espera que la tercera sea la vencida y sumen los primeros tres puntos del torneo, encaminándose a los dieciseisavos.
La principal novedad en el esquema de Nagelsmann es la titularidad de Manuel Neuer, tras volver del retiro y pese a las molestias de Baumann, quien cubrió los tres palos alemanes en toda la etapa clasificatoria y de preparación.
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Curazao, la selección más pequeña en clasificarse al Mundial, pondrá el mayor peso sobre los hombros de Armando Obispo, Tahith Chong y Sontje Hansen, quienes acumulan mayor experiencia internacional.
Así jugarían
Alemania: 1 Neuer, 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown, 5 Pavlovic, 23 Nmecha, 17 Wirtz, 10 Musiala, 19 Sané y 7 Havertz. DT: Julian Nagelsmann.
Curazao: 1 Room, 24 Fonville, 23 Bazoer, 5 Floranus, 3 Gaari, 18 Obispo, 7 J. Bacuna, 8 Comenencia, 10 L. Bacuna, 21 Chong y 9 Locadia. DT: Dick Advocaat.
Este partido, que se disputará en el Estadio Houston a las 11:00 de la mañana, será transmitido en Guatemala únicamente a través de Tigo Sports.