Un gigante herido frente a la sorpresa del Mundial 2026

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Alemania buscará su quinta Copa Mundial, mientras que Curazao quiere dar la sorpresa y hacer historia.

La jornada del domingo promete emociones intensas. El juego entre Alemania y Curazao parece una adaptación de David y Goliat: una potencia con cuatro títulos mundiales ante una selección debutante con hambre de escribir un nuevo capítulo en la historia de una Copa del Mundo.

Alemania es el segundo país con más participaciones en Mundial. Ha ido a 20 de las 22 citas disputadas hasta hoy. (Foto: AFP)

Los caribeños, con el experimentado Dick Advocaat en el banquillo, firmaron una destacada clasificación superando a Jamaica, una de las potencias de la región. Por su lado, Die Mannschaft tuvo un transitar lento, pero seguro, en las eliminatorias de la UEFA.

La tetracampeona ha salido victoriosa en cuatro partidos en lo que va del 2026, mientras que Curazao suma 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en sus últimos 5 enfrentamientos.

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Este primer encuentro entre ambas selecciones, marcará un especial registro con una Alemania renovada y una orgullosa Curazao, lista para dar batalla, aunque las estadísticas se inclinen a favor de los europeos.

Comienza la actividad del Grupo E, con el duelo entre Alemania y Curazao. (Foto: Sofascore)

Alemania ha perdido tres veces en su debut mundialista, las más recientes contra México en Rusia 2018 y contra Japón en Catar 2022, por tanto, la afición espera que la tercera sea la vencida y sumen los primeros tres puntos del torneo, encaminándose a los dieciseisavos.

Manuel Neuer es el arquero con más partidos en la historia de los Mundiales, con 19.

La principal novedad en el esquema de Nagelsmann es la titularidad de Manuel Neuer, tras volver del retiro y pese a las molestias de Baumann, quien cubrió los tres palos alemanes en toda la etapa clasificatoria y de preparación.

Para seguir en directo la Copa Mundial 2026, puedes ingresar a este enlace.

Curazao, la selección más pequeña en clasificarse al Mundial, pondrá el mayor peso sobre los hombros de Armando Obispo, Tahith Chong y Sontje Hansen, quienes acumulan mayor experiencia internacional.

La mayoría de futbolistas que juegan para Curazao nacieron en los Países Bajos, pero defenderán con orgullo los colores de este país. (Foto: AFP)

Así jugarían

Alemania: 1 Neuer, 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown, 5 Pavlovic, 23 Nmecha, 17 Wirtz, 10 Musiala, 19 Sané y 7 Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Curazao: 1 Room, 24 Fonville, 23 Bazoer, 5 Floranus, 3 Gaari, 18 Obispo, 7 J. Bacuna, 8 Comenencia, 10 L. Bacuna, 21 Chong y 9 Locadia. DT: Dick Advocaat.

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Este partido, que se disputará en el Estadio Houston a las 11:00 de la mañana, será transmitido en Guatemala únicamente a través de Tigo Sports.