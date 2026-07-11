Gignac y Thierry Henry sorprenden a la selección de Francia en el vestidor

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La selección de Francia vivió un momento especial durante la Copa Mundial FIFA 2026 tras asegurar su boleto a las semifinales al vencer por 2-0 a Marruecos.

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En las entrañas del Estadio de Boston, el vestidor galo recibió las visitas estelares de dos leyendas históricas del balompié internacional que desataron la absoluta euforia de todo el plantel actual.

Thierry Henry avec nos Bleus, on est obligé d’avoir le smile pic.twitter.com/psmBYcydiL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 10, 2026

Por un lado, el emblemático exdelantero de los Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac, quien hizo acto de presencia para saludar a sus compatriotas y colegas, protagonizando un muy emotivo y cálido reencuentro con Kylian Mbappé, la gran estrella del equipo, quien incluso le obsequió su camiseta firmada.

Dédé Gignac

Quel plaisir cette venue d'@10APG dans le vestiaire des Bleus pic.twitter.com/86cQ9EX0JB — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 10, 2026

A esta gran sorpresa se sumó también la inspiradora y respetada visita de Thierry Henry. El histórico exgoleador de Les Bleus acudió a la concentración para brindar su incondicional respaldo y compartir su valiosa experiencia con el grupo de cara a la recta final del exigente torneo mundialista.

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¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar Francia en el Mundial 2026?

La presencia conjunta de Gignac y Henry aportó una enorme motivación al equipo dirigido por Didier Deschamps, fortaleciendo la unión interna del grupo que ahora apunta directo hacia la ansiada corona.