Gilberto Mora se gradúa de la secundaria tras brillar con México en el Mundial

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Del intenso duelo frente a Inglaterra a la ceremonia de graduación. El adolescente Gilberto Mora terminó la escuela secundaria apenas unos días después de concluir su primera participación con la selección de México en un Mundial.

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"Morita", de 17 años, fue una de las revelaciones del Tri, que cayó 3-2 ante Inglaterra el domingo en el estadio Azteca, en los octavos de final del Mundial.

Este miércoles, la prensa mexicana difundió videos de la ceremonia de graduación del mediocampista, quien no pudo asistir por sus compromisos con la selección.

"Mora Zambrano, Gilberto", se escuchó por los altavoces durante el acto celebrado en una escuela de Tijuana, seguido por una ovación de sus compañeros.

⚽ Gil Morita se gradúa de preparatoria



Gilberto Mora sumó un nuevo logro fuera de las canchas al graduarse de la preparatoria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank.



Durante la ceremonia recibió su diploma y, al ser nombrado, fue recibido con una ovación por parte de los… pic.twitter.com/8G7tX86ASs — Comunicalia | Noticias | Podcast (@comunicaliamx) July 8, 2026

Lo hicieron meme

Su juventud también fue motivo de bromas durante el Mundial. En redes sociales circularon memes en los que aparecía pidiéndole permiso a su mamá para jugar contra los Tres Leones o llevando una mochila del Hombre Araña en el autobús de la selección.

El veterano Guillermo Ochoa, quien disputó su sexto y último Mundial a los 40 años, se sumó al humor. En un video publicado en Instagram apareció frente a la habitación de Mora con marcadores, un dibujo para colorear y un títere con su característico cabello rizado.

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"Ya son más de las nueve, güey. No has hecho la tarea, ya te tienes que dormir. Te vengo a contar un cuentito", le dice al joven futbolista, quien responde entre risas.

Más allá de las bromas, la afición mexicana deposita muchas esperanzas en el jugador de Xolos de Tijuana, quien, según medios especializados, figura como posible fichaje de gigantes europeos como Liverpool y Manchester United.