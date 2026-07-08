Odegaard asegura que Noruega puede sorprender a Inglaterra en los cuartos de final

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La selección de Noruega comenzó su preparación en Fort Lauderdale, de cara al duelo de cuartos de final del Mundial frente a Inglaterra.

A pocos días del encuentro, el capitán Martin Odegaard aseguró que el equipo llega con confianza y convencido de que puede seguir haciendo historia en el torneo.

El mediocampista del Arsenal reconoció que será un partido especial, ya que buena parte del plantel noruego milita en la Premier League y conoce bien a varios futbolistas ingleses. Sin embargo, consideró que ese factor no será decisivo.

Todas las miradas apuntan a Haaland antes del decisivo choque contra los Tres Leones. (Foto: AFP)

"Hemos competido contra ellos muchas veces, pero debemos analizar al rival como siempre y creer en nosotros mismos. Hemos demostrado al mundo que somos un buen equipo y en el futbol cualquier cosa puede pasar", afirmó.

El 10 de los Vikingos también habló sobre las altas temperaturas que han marcado el Mundial. Admitió que al principio representaron un reto para una selección acostumbrada a otro clima, aunque aseguró que el equipo ya se adaptó tras varias semanas en Estados Unidos.

Time to go again pic.twitter.com/Yr3U9AxRbq — Fotballandslaget (@nff_landslag) July 8, 2026

"No estamos acostumbrados a este tipo de clima, pero llegamos temprano y ahora ya estamos adaptados", explicó.

El capitán elogió además al inglés Declan Rice, su compañero en el conjunto gunner, a quien calificó como uno de los mediocampistas más completos de la actualidad.

Los Vikingos afinan detalles para buscar un lugar en las semifinales del Mundial. (Foto: selección de Noruega)

Finalmente, confirmó que algunos compañeros presentaron molestias leves por los cambios de temperatura y el uso constante del aire acondicionado, aunque descartó cualquier preocupación.

"Algunos compañeros se han sentido un poco enfermos, pero no es nada importante y esperamos que todos estén listos para el sábado", concluyó.