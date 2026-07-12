Las semifinales más recordadas en la historia de los mundiales

-

Con United 2026 definiendo a sus aspirantes y el sueño del título entrando en su etapa más decisiva, vale la pena recordar algunos de los duelos por alcanzar la final que marcaron la historia del Mundial.

LEE TAMBIÉN: Inglaterra frena el sueño de Haaland y avanza a semifinales en el Mundial 2026

A lo largo de casi un siglo, la antesala del partido más decisivo ha regalado partidos cargados de drama, prórrogas, penales, remontadas y batallas tan memorables como las propias finales.

Una victoria aquí significa pelear por el trofeo más preciado del balompié mundial, mientras que caer en esta etapa suele convertirse en una de las heridas más profundas para cualquier futbolista.

Italia 4-3 Alemania Federal | México 1970

Al fondo, la algarabía por el gol de Gianni Rivera que le dio la victoria a Italia sobre Alemania. (Foto: FIFA)

Tras empatar 1-1 en los 90 minutos, ambos equipos protagonizaron una prórroga de locura con cinco goles y un despliegue físico memorable en el Estadio Azteca. Franz Beckenbauer jugó parte del partido con el hombro dislocado tras sufrir una lesión cuando los germanos ya no tenían cambios, mientras Gianni Rivera marcó el tanto definitivo para clasificar a Italia a la final. El encuentro quedó inmortalizado como el "Partido del Siglo".

Alemania Federal 3 - 3 Francia (5-4 en penales) | España 1982

Francia ya miraba de cerca la final con el 3-1 parcial en la prórroga, pero los alemanes forzaron los penales y les arrebataron el boleto. (Foto: FIFA)

Es recordada como una de las semifinales más dramáticas. Francia ganaba 3-1 en la prórroga y parecía tener el boleto asegurado a la final, pero los alemanes reaccionaron con dos goles para forzar los penales. La serie terminó favoreciendo a los germanos, aunque el partido también quedó marcado por la brutal entrada del portero Harald Schumacher sobre Patrick Battiston, quien tuvo que abandonar el Estadio Ramón Sánchez Pizjuan, de Sevilla, con tres costillas rotas y sin varios dientes. Schumacher no fue sancionado.

Argentina 2-0 Bélgica | México 1986

El Diego hizo doblete ante los belgas y guió a la Albiceleste a la final de México 1986. (Foto: FIFA)

Diego Armando Maradona ofreció una exhibición inolvidable para llevar a Argentina a la final. El "10" marcó los dos goles del encuentro, ambos tras extraordinarias jugadas individuales que reflejaron el mejor momento de su carrera. Con una actuación dominante, la Albiceleste confirmó su candidatura al título antes de derrotar a Alemania Federal en el Estadio Azteca, en una de las finales más recordadas del torneo.

Brasil 1-1 Países Bajos (4-2 penales) | Francia 1998

Ronaldo Nazario abrió el marcador en la semifinal ante Países Bajos en 1998, que se definió en penales. (Foto: FIFA)

En Marsella se enfrentaron dos de las selecciones más espectaculares del momento. Ronaldo abrió el marcador para Brasil y Patrick Kluivert empató en los minutos finales para llevar el duelo al alargue y luego a los penales. Allí apareció el portero Cláudio Taffarel con dos atajadas decisivas que clasificaron a la Canarinha a la final frente a Francia.

Brasil 1-7 Alemania | Brasil 2014

Miroslav Klose llegó a 16 tantos mundialistas en la paliza alemana sobre la Canarinha en 2014. (Foto: FIFA)

La semifinal más impactante de la historia moderna. En el estadio Mineirao, Belo Horizonte, Alemania protagonizó una exhibición sin precedentes al marcar cinco goles en apenas 29 minutos y humillar al anfitrión ante su propia afición. En ese juego Miroslav Klose se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales (ahora superado por Lionel Messi y Kylian Mbappé) y el 7-1 pasó a la historia como el "Mineirazo", una de las derrotas más dolorosas que ha sufrido Brasil.