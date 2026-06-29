Potter pide a sus pupilos el mejor partido de Suecia para vencer a Francia

-

El seleccionador de Suecia, Graham Potter, aseguró que su equipo deberá firmar "el mejor partido que hayamos hecho jamás" para eliminar a Francia este martes en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Tenemos que jugar el partido de nuestras vidas. Los chicos son capaces de hacerlo", afirmó el técnico inglés, quien calificó el duelo ante "uno de los equipos más grandes del futbol mundial" como "una oportunidad única en la vida".

Potter reconoció el potencial de los galos que, junto con Países Bajos y Alemania, fueron la selección más goleadora de la fase de grupos con 10 tantos.

"Su plantel está en otro nivel, pero en el futbol todo es posible. Es un partido de eliminación directa y tenemos mucho que ganar", señaló.

Vinnarlaget från dagens träning #FIFAWorldCup pic.twitter.com/T3iibkJTzP — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 29, 2026

El entrenador destacó que la amenaza francesa no se limita a Kylian Mbappé, quien suma cuatro goles al igual que Ousmane Dembélé.

"Tenemos que ser buenos como equipo y también generar peligro, porque si solo te defiendes durante 90 minutos será muy difícil", advirtió antes del duelo a disputarse en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

New York #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yW6tAUl1zV — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 29, 2026

El conjunto escandinavo avanzó como una de las ocho mejores terceras tras golear 5-1 a Túnez, caer por el mismo marcador ante Países Bajos y empatar 1-1 con Japón.

Potter aseguró que esa dura derrota les dejó enseñanzas para afrontar el reto ante los franceses.