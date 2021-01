El joven actor guatemalteco, Benjamín Levy Aguilar, se ha ganado el corazón de fans por su papel como “Jesús Aguilar” en la serie Filthy Rich, donde interpreta a un luchador de artes marciales mixtas, padre soltero, con un corazón noble y una personalidad protectora.



“Nunca pensé en esta posibilidad, en que me iban a pagar por estar en películas", dijo en una entrevista con Brief Take.

Antes de llegar a Hollywood, Benjamín trabajó como guardaespalda presidencial en 2011. Levy cuenta que trabajó como guardaespalda de figuras políticas durante la campaña electoral presidencial de ese año.

Sus habilidades como futbolista lo llevaron a Italia, el guatemalteco dice que jugó en el equipo juvenil del AC Milan. Sin embargo, una fractura en su fémur puso fin a su carrera en el fútbol profesional.

A los 24 años decidió buscar nuevas oportunidades en los Estados Unidos y se mudó a Los Ángeles.

La serie

“Filthy Rich” transmitida por Fox narra la historia de una familia multimillonaria de pastores evangélicos que predican el evangelio de la prosperidad desde su canal de televisión basado en Nueva Orleans.

La muerte del patriarca revela varios secretos y saca del clóset muchos esqueletos que sus protagonistas tenían encerrados. La protagonista es Kim Catrall (Samantha en “Sex and the City).

*Con información de BriefTake y LaVozDelInmigrante

