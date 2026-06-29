"Guatemala Power" está en todas la sedes mundialistas

Guatemala está en el Mundial, pero representada en los graderíos. En la cobertura de Soy502 asistimos a 9 encuentros de la ronda de grupos y en todos nos encontramos a seguidores con la camisola de nuestro país.
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Emociona y emocionamos, porque a los que viven en Estados Unidos y tienen años de no poder volver a su hogar, somos una especie de vínculo para preguntar cosas que los acerquen con su familia, sus amigos, sus barrios, sus pueblos y sus raíces.
En otros bastantes casos, también compatriotas que hicieron el esfuerzo económico para viajar desde la capital o cualquier departamento de Guatemala para cumplir su sueño de estar en una cita mundialista.
Empezamos la travesía de la cobertura en Ciudad de México y ahí sonó con fuerza la porra "Guate, Guate.. Guate", luego nos trasladamos a Estados Unidos y en todas las sedes donde hemos aterrizado sentimos la buena vibra guatemalteca.
Primero fue en Houston, donde hasta comimos en un restaurante los platillos tradicionales de nuestro terruño, luego Dallas, Kansas y Filadelfia.
"Es un sueño, con mi papá mirábamos los partidos del Mundial en una tele chiquita y ahora poder estar acá no tiene precio", confesó Elisa, oriunda de Quiché, pero que vive cerca de Kansas desde hace unos años. Y añadió, con emoción: "Creo que voy a llorar cuando entre al estadio, por recordar a mi padre".
Elisa vivió uno de los tres partidos de Argentina de la fase de grupos de United 2026.
También hemos conocido historias de guatemaltecos que manejaron más de 12 horas, haciendo turnos, para llegar al estadio. Otros que van a pagar todo el viaje en 24 cuotas con tal de cumplir su anhelo.
En Guadalajara, donde estuvimos en la victoria de España ante Uruguay, 1-0, nos sorprendimos con la gran cantidad de camisolas de la Sele. De Jutiapa, Petén, Xela, Zacapa y la capital.
¡Qué alegre! Guatemaltecos en el Mundial, ojalá que los sigamos encontrando en la recta final de la fiesta del futbol.