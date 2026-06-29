"Guatemala Power" está en todas la sedes mundialistas

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Guatemala está en el Mundial, pero representada en los graderíos. En la cobertura de Soy502 asistimos a 9 encuentros de la ronda de grupos y en todos nos encontramos a seguidores con la camisola de nuestro país.

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Emociona y emocionamos, porque a los que viven en Estados Unidos y tienen años de no poder volver a su hogar, somos una especie de vínculo para preguntar cosas que los acerquen con su familia, sus amigos, sus barrios, sus pueblos y sus raíces.

En otros bastantes casos, también compatriotas que hicieron el esfuerzo económico para viajar desde la capital o cualquier departamento de Guatemala para cumplir su sueño de estar en una cita mundialista.

En la inauguración hubo presencia guatemalteca, en Ciudad de México. (Foto: Pedro Mijangos)

Empezamos la travesía de la cobertura en Ciudad de México y ahí sonó con fuerza la porra "Guate, Guate.. Guate", luego nos trasladamos a Estados Unidos y en todas las sedes donde hemos aterrizado sentimos la buena vibra guatemalteca.

Primero fue en Houston, donde hasta comimos en un restaurante los platillos tradicionales de nuestro terruño, luego Dallas, Kansas y Filadelfia.

"Es un sueño, con mi papá mirábamos los partidos del Mundial en una tele chiquita y ahora poder estar acá no tiene precio", confesó Elisa, oriunda de Quiché, pero que vive cerca de Kansas desde hace unos años. Y añadió, con emoción: "Creo que voy a llorar cuando entre al estadio, por recordar a mi padre".

Elisa vivió uno de los tres partidos de Argentina de la fase de grupos de United 2026.

De Guatemala para el mundo. A Dallas llegaron muchos para apoyar también a Argentina. (Foto: Pedro Mijangos)

También hemos conocido historias de guatemaltecos que manejaron más de 12 horas, haciendo turnos, para llegar al estadio. Otros que van a pagar todo el viaje en 24 cuotas con tal de cumplir su anhelo.

En Guadalajara, donde estuvimos en la victoria de España ante Uruguay, 1-0, nos sorprendimos con la gran cantidad de camisolas de la Sele. De Jutiapa, Petén, Xela, Zacapa y la capital.

¡Qué alegre! Guatemaltecos en el Mundial, ojalá que los sigamos encontrando en la recta final de la fiesta del futbol.