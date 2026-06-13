Guatemala suena en la fiesta de Fútbol en las calles de México

Guatemala suena durante la fiesta del Mundial de Fútbol 2026 con una campaña para ser visitada, con imágenes puestas en sitios estratégicos de la Ciudad de México.
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Los paisajes más representativos como el volcán de Fuego, el lago Atitlán y Antigua, se exhiben a lo grande como promoción en taxis, paradas de buses y espacios destacados que los turistas visitan en las ciudades de México, Estados Unidos y Canadá, con motivo del Mundial.
Esta es una estrategia del Instituto Guatemalteco de Turismo Inguat para despertar el interés de Guatemala como destino.
"Mientras el balón rueda y las naciones participantes se disputan el trofeo del mundial, Guatemala conquista más miradas", dijo Harrys Whitbeck, director de Inguat, al respecto.
Guatemala está en la mira y algunos de los asistentes a las justas futbolísticas tomarán en cuenta al país para vivir experiencias únicas.
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