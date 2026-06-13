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Guatemala suena en la fiesta de Fútbol en las calles de México

  • Por Selene Mejía
12 de junio de 2026, 19:05
Anuncios para visitar Guatemala invaden las calles de México. (Foto: Inguat)

Anuncios para visitar Guatemala invaden las calles de México. (Foto: Inguat)

Guatemala suena durante la fiesta del Mundial de Fútbol 2026 con una campaña para ser visitada, con imágenes puestas en sitios estratégicos de la Ciudad de México. 

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Los paisajes más representativos como el volcán de Fuego, el lago Atitlán y Antigua, se exhiben a lo grande como promoción en taxis, paradas de buses y espacios destacados que los turistas visitan en las ciudades de México, Estados Unidos y Canadá, con motivo del Mundial. 

Guatemala mundial 2026 FIFA 1
Foto; Inguat.

Esta es una estrategia del Instituto Guatemalteco de Turismo Inguat para despertar el interés de Guatemala como destino. 

"Mientras el balón rueda y las naciones participantes se disputan el trofeo del mundial, Guatemala conquista más miradas", dijo Harrys Whitbeck, director de Inguat, al respecto.

inguat fifa mundial 2026
Foto: Inguat.

Guatemala está en la mira y algunos de los asistentes a las justas futbolísticas tomarán en cuenta al país para vivir experiencias únicas. 

MIRA: 

@inguatoficial ¿Quién dijo qué Guatemala no va al mundial? @Harris Whitbeck ♬ sonido original - Inguat

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